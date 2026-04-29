1天60元藥費嫌貴！旅美返台75歲男心跳破百就醫 妻一聽要自費秒反悔

看醫生若需自費用藥，往往成為患者與家屬衡量的重要關鍵。心臟內科醫師陳冠任在臉書粉專「冠任醫師的異想世界」分享一則門診案例，引發對醫療費用與用藥選擇的討論。

一名75歲男子過去長期旅居美國，近年與妻子回台定居，並在陳冠任門診追蹤半年。他主訴出現心悸及心跳過快，經詳細檢查後確診為「竇性頻脈」，在靜止狀態下心跳仍維持每分鐘約100至110下。陳冠任建議，除了增加水分攝取外，也評估使用藥物協助降低心跳。

然而，患者本身血壓偏低，收縮壓僅略高於100 mmHg，而多數健保給付的降心跳藥物，多少會進一步降低血壓，導致不適。經多次嘗試後，陳冠任與患者及其妻子討論改用一款需自費的新型藥物。該藥物作用機轉不同於傳統β阻斷劑或鈣離子阻斷劑，較不影響血壓，甚至有研究顯示可能略微提升血壓。

不過，當得知此藥僅特定嚴重心衰竭患者可由健保給付，一般民眾需自費使用時，患者太太顯得猶豫。陳冠任說明，每顆藥價約30至35元，一天需服用1至2顆。患者太太聽到後表示，「這樣一天要額外付60-70元？這麼貴喔！」陳冠任聽了差點從椅子上綜藝摔下來。儘管他建議可先試用一週評估效果，患者太太本來勉為其難點了點頭，但出診間5分鐘後又反悔，「這樣一個禮拜要多出4、5百元，我看還是算了」並表示想轉往其他醫院就診。

陳冠也忍不住好奇，詢問患者夫婦過去在美國的就醫經驗。對方表示因有保險給付，看診幾乎不需額外負擔，但對保險成本則未多作說明。陳冠任也不禁感嘆，「希望等我老了，我的枕邊人不會為了一天省60塊台幣讓我心悸不止」。

網友紛紛表示，「一天花60-70可以續命，嫌貴？人命還真不值錢真可悲」、「一天70，一個月也才2000初，在美國吃一兩餐就沒了吧，這操作我看不懂」、「她沒叫你把掛號費也退一退嗎？」

有網友則解釋，美國長者若沒收入、低資產「就可以享有 紅藍卡（Medicare）【紅藍卡（Medicare）】美國的主要公共醫療保險之一，紅藍卡（Medicare） 主要針對 65 歲以上老人或殘障人士，由聯邦運作。 + 白卡（Medicaid）【白卡（Medicaid）】美國的主要公共醫療保險之一，白卡（Medicaid）協助低收入群體，由州和聯邦合辦。 ，看醫生拿藥幾乎不用錢」、「美國活到這把年紀，多半也是用Medicaid 或Medicare」，藥物品質跟私人保險比差很多，醫師醫院給付也比較差。

美國的紅藍卡（Medicare）和 白卡（Medicaid）是兩大主要公共醫療保險：Medicare 主要針對 65 歲以上老人或殘障人士，由聯邦運作；Medicaid 協助低收入群體，由州和聯邦合辦。符合雙重資格者（Dual Eligible）可同時享有兩者福利，減輕保費與藥費負擔。