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公車司機與乘客爭執崩潰大哭 交通局長：雙方都該檢討

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
日前發生公車司機與乘客爭執導致崩潰大哭，新北交通局認為雙方都應檢討。示意畫面非當事人。記者林媛玲／攝影
日前發生公車司機與乘客爭執導致崩潰大哭，新北交通局認為雙方都應檢討。示意畫面非當事人。記者林媛玲／攝影

一名網友在Threads分享「欺負司機」影片，內容為公車上有一婦人下車卻因沒按司機鈴，司機因此未靠站，雙方發生嚴重爭執，司機情緒崩潰趴在方向盤哭喊「為什麼要欺負司機」，這段影片還登上CNN引發熱議。

經了解，該名公車司機目前仍休假中，公車業者表示，該名司機仍在休假沉澱心情，當事人希望不要被打擾，公司給予尊重，待返回崗位任職將給予心理輔導，另在休假期間公司一樣支薪，不影響情緒，一切等員工調適好心情再回來上班。

據影片內容顯示，當時公車過站不停，婦人堅持有刷卡，但司機告知「阿姨妳沒按下車鈴，我怎麼會知道」，雙方隨後吵起來，婦人嗆司機「不要那麼大聲」，司機回說「不要欺負司機，司機有心臟病」，但婦人也回擊「我也有心臟病，我有去開刀」。

影片最後司機直接趴在方向盤大哭「為什麼要欺負司機啊，明明就沒有按。」周圍乘客也幫忙緩頰，婦人才放軟態度，連說「好好好，拍謝拍謝，我有按…但沒亮」。

對此，新北市交通局長鍾鳴時認為， 此事雙方都要檢討，希望每個駕駛員能受到乘客尊重，駕駛員最重要任務保護乘客安全，行車過程中盡量保持冷靜，避免造成對他人的危害。另大眾也應體諒司機無法猜測乘客要做甚麼事，下車本來就該按鈴，乘客干擾司機行車這是錯誤的行為，會造成行車危險。

鍾鳴時說，希望民眾能體會駕駛朋友工作壓力大，駕駛處理乘客關係也要冷靜，保持照顧乘客安全，互相尊重才能避免造成危險。

日前發生公車司機與乘客爭執導致崩潰大哭，新北交通局認為雙方都應檢討。示意畫面非當事人。記者林媛玲／攝影
日前發生公車司機與乘客爭執導致崩潰大哭，新北交通局認為雙方都應檢討。示意畫面非當事人。記者林媛玲／攝影

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