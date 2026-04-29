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影／金門直飛越南芽莊今首航 227鄉親出發、62國際旅客搶先踩點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，班機抵達金門尚義機場時，特別安排象徵吉祥與祝福的「水門禮」迎賓，展現高規格接待。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，班機抵達金門尚義機場時，特別安排象徵吉祥與祝福的「水門禮」迎賓，展現高規格接待。記者蔡家蓁／攝影

金門搶攻東南亞觀光市場。由長伶國際旅行社主辦的「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，由越捷航空執飛，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，同時也有227位金門鄉親搭機前往越南芽莊旅遊，直飛航程約為4小時，為兩地觀光交流開啟新頁。

首航班機抵達金門尚義機場時，機場特別安排象徵吉祥與祝福的「水門禮」迎賓，由兩側消防車噴射水柱交織形成拱門，展現高規格接待。金門縣政府觀光處也安排鼓陣及舞獅表演，展現在地文化特色，並由副縣長陳祥麟、觀光處長許績鑫代表縣長陳福海親自接機，致贈每位越南旅客金門限定文創紀念品，希望讓國際旅客留下深刻印象。

首次搭乘包機前往芽莊旅遊的金城民眾陳小姐表示，過去若要到越南旅遊，多半需先飛台北再轉機，不僅耗時也較為不便，這次從金門直飛相當省時省力，「尤其帶長輩同行更方便，大家都很期待這趟海島度假行程，希望未來能有更多這類國際直航航線。」

金門縣長陳福海表示，縣府近年持續推動國際包機航線發展，繼富國島及汶萊等航線陸續開通後，此次再拓展越南芽莊市場，代表金門在東南亞觀光布局持續深化。透過直航包機開通，不僅能提升區域連結，也可促進國際觀光交流、帶動地方產業發展，進一步強化金門在國際旅遊市場的競爭力。

許績鑫指出，推動「友善金門、多元旅遊」是縣府重要政策方向，吸引國際旅客更是核心目標。芽莊是越南知名濱海度假城市，以陽光海灣及豐富觀光資源聞名；金門則具備深厚歷史文化底蘊與多元旅遊特色，兩地旅遊型態具有高度互補性。

許績鑫也表示，雙向直航包機可有效縮短交通時間，提升旅遊便利性，也有助於開拓新興客源市場，未來縣府將持續攜手航空公司與旅行業者，加強國際行銷推廣，並朝航線常態化營運目標努力；他也提到，目前有修正包機的獎勵辦法，接下來馬來西亞的包機規劃則已在洽談中。

此外，縣府也持續優化觀光服務環境，透過「金門觀光旅遊網」及「金門行動旅服」等數位平台，提供多語即時旅遊資訊與智慧導覽服務，協助國際旅客更便利規畫行程，並結合在地文化、節慶活動及主題遊程，持續提升金門整體觀光吸引力，朝打造具國際競爭力的觀光休閒島嶼邁進。

「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，縣府準備舞獅到場迎賓。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，縣府準備舞獅到場迎賓。記者蔡家蓁／攝影

「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，海關與檢疫站也出動緝毒犬到場。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，海關與檢疫站也出動緝毒犬到場。記者蔡家蓁／攝影

「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，副縣長陳祥麟與觀光處長許績鑫、金門航空站主任林義勇到場迎接。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，副縣長陳祥麟與觀光處長許績鑫、金門航空站主任林義勇到場迎接。記者蔡家蓁／攝影

「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，不少在地民眾都開心出遊。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，不少在地民眾都開心出遊。記者蔡家蓁／攝影

「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，縣府準備舞獅到場迎賓，遊客開心與舞獅合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，縣府準備舞獅到場迎賓，遊客開心與舞獅合影。記者蔡家蓁／攝影

「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，副縣長陳祥麟（左）到場迎接並送上文創商品。記者蔡家蓁／攝影
「金門－越南芽莊直航雙向包機」今日正式首航，首發班機載送62名國際旅客抵達金門，副縣長陳祥麟（左）到場迎接並送上文創商品。記者蔡家蓁／攝影

航線 東南亞 越南

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