勞動節連假上國道 5月2日國5北向恐塞到深夜

勞動節有3天連假，高公局今天表示，部分路段尖峰易壅塞，預計國5南向南港系統至頭城路段，4月30日晚間6時將湧現車潮，而北向宜蘭至坪林路段可能自5月2日午後塞至深夜。

勞動節連假為5月1至3日共3天，根據中央氣象署天氣預報，勞動節連假首兩日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；收假日另一波鋒面接近，南部及台東地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，預估勞動節連假車流以旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況，建議民眾出遊可多利用公共運輸；若有自行開車需求，中短途旅程建議多利用省道等地方道路，長途旅程行駛國道則可多加留意路況預報資訊，以避開國道易壅塞路段及時段。

根據高公局路況預報資訊，連假前一天、也就是4月30日晚間6時起，國1南向楊梅至頭份、國3南向中和至關西將陸續出現車流，而國5南向南港系統至頭城路段車流預計可能得到深夜才能紓解。

此外，5月2日國5北向宜蘭至坪林路段預計在下午1時出現壅塞，恐一路持續至深夜，而收假日當天可能從上午10時起塞至晚間8時。

因應假期龐大交通需求，高公局表示，規劃實施多項交通疏導措施，包括時段性匝道封閉、國5高乘載管制、增加開放路肩、匝道儀控及收費等措施。並提醒駕駛注意車前狀況、保持安全距離，切勿超速、任意變換車道或急煞，以維護行車安全。