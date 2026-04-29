台鐵第三代中央行車監控系統 整合邊坡、落石告警

因中央行車監控系統（CTC）使用逾20年，台鐵今天宣布推動CTC 3.0計畫，投入39.5億元，估118年完成建置，將提升路徑規劃效率，並整合邊坡、落石、平交道告警資訊至行控中心。

台鐵公司今天舉行「第三代中央行車監控系統（CTC 3.0）」專案啟動儀式，由交通部政務次長伍勝園、日本信號公司社長後藤隆一、亞力電機總裁楊振通、華電聯網董事長陳國章及台鐵董事長鄭光遠共同參與。

鄭光遠致詞表示，目前台鐵所使用的中央行車監控系統，從民國93年沿用至今，面對軌道運輸日益繁重的挑戰，台鐵需要更先進的工具，以守護安全。

伍勝園指出，現行每日環島路網列車運行班次逾1000列次，而中央行車監控系統設備老舊，功能有待提升；這次台鐵投入新台幣39.5億元，不只是汰換設備，還希望引入國際標準開放式結構，打破封閉系統的限制，這對台灣鐵路軌道系統發展將是重要關鍵。

在功能升級方面，台鐵表示，CTC 3.0導入智慧化自動進路設定，可依據列車時刻表、列車優先等級、路線占用情況及電力供應情形，自動規劃最佳進路，提升路徑規劃效率，減輕調度員負擔，讓列車運轉更趨精準。

在提升情境感知方面，台鐵指出，CTC 3.0將結合台鐵雲平台，透過數位整合，將邊坡、落石、平交道告警及月台監視等即時資訊，整合至行控中心，讓車輛控制員能在第一時間掌握現場狀況，大幅縮短緊急應變時間，建構更強大的行車安全防護網。

鄭光遠表示，第三代中央行車監控系統預計在118年建置完成，為落實營運不中斷的承諾，屆時除建置台北總部的行控中心外，還會在富岡基地建立異地備援的中心，代表無論面臨任何極端狀況，台鐵的行車指揮都能夠堅守崗位、不間斷執行。