趴方向盤哭「為何欺負司機」登上CNN 公車駕駛壓力曝…最怕「公審」

有網友在Threads分享一段「欺負司機（駕駛長）」影片，一名婦人要下車卻沒按下車鈴，未靠站引爭執，駕駛情緒崩潰、趴方向盤哭「為什麼要欺負司機？」該影片還登上CNN。

北市公車聯管委員會執行長李建文說，其實駕駛長壓力非常大，除一趟路線要開2、3小時，忍受路況、塞車；還要面對乘客各式各樣詢問、抱怨；不過壓力最大，還是動輒有乘客上網「公審」駕駛長。

李建文說，公車駕駛是專業運輸，但多數乘客卻都把駕駛當成「服務業」看待，最常收到的客訴前幾名，包括「司機服務態度不好」、「司機很冷漠」；「司機過站不停」查看影像卻發現乘客根本沒招手；也常收到機車族、自小客車投訴司機「變換車道不當、逼車」等，但調查後實際並未違規。

李建文說，公車駕駛長的工作壓力其實非常大，每天的工時約要8、9小時，一天出勤趟數如是跑短程每天五、六趟；長路線一天約三趟，但長路線一趟就要跑三個小時，真的很難隨時保持笑容。

另外，駕駛長的壓力，還有每天要面對數百位乘客，就曾有奇怪的乘客會用雨傘攻擊駕駛長；還有乘客問故意問一些與路線無關的問題；還有乘客在車上打翻飲料、亂丟垃圾，造成其他乘客不滿，也都會反而來責怪駕駛長。

還有部分人對路權的觀念，常常遇到行車有爭議，第一時間就會先指是公車駕駛的錯，甚至如果有爭執，駕駛長也要面對地方政府、公司的調查，這也是駕駛長長期承受的壓力。

李建文說，但最讓公車駕駛長壓力大的，莫過於「動不動就會被公審」，他認為，如果乘客覺得司機有不對的地方，可以透過1999或投訴到客運公司，但乘客常不循這些管道投訴，而是放上網「公審」，還曾有乘客刻意將「駕駛長背影」拍下來傳上社群，都讓公車駕駛長承受相當大的壓力。

「許多同仁離職的原因，就是寧可去載貨，當貨運物流司機，也不要載人。」李建文說，現在公車駕駛長缺工問題還是相當嚴峻，以台北市為例，約缺一千名駕駛。每輛公車最好配比應是一車配1.62人，但現在卻是平均一點零幾人，甚至有些業者已缺到變一車配零點幾人。

李建文也呼籲政府公部門，幫忙宣導讓公車駕駛長回歸專業駕駛。有些客運公司會讓駕駛長座位，與乘客有些區隔，與乘客互動愈少愈好；另外，用ＡＩ研發阿明站長，讓乘客有路線或搭車的問題，可以交給科技來回答。也呼籲社會大眾，用同理心看待公車駕駛長，而非動不動就「公審」。