陸蔬菜越南洗產地來台暴賺！農業部：加強檢測 有疑慮會延緩放行

農產品洗產地現象頻傳，立委今質詢表示，中國大陸一個貨櫃蔬菜只要到越南洗產地，花費少少1.3萬就能在當地取得假產地證明，但轉賣台灣卻能賺取高達50萬的暴利。農業部長陳駿季表示，不排除針對高風險項目要求第三方同位素檢測的證明，產地證明有疑慮者也會延緩放行。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。立委邱議瑩質詢時指出，近年大量中國大陸蔬菜疑似在越南洗產地再賣來台灣，以2024年為例，越南高麗菜和大白菜進口約8萬噸，然而前述蔬菜在越南的實際產量並不足8萬噸。

此外，台灣每年從越南進口近數百噸的香菇，但是當地台商指出，越南的香菇種植面積僅5公頃，年產量更只有7.5公噸，顯然很多越南香菇並非來自當地。

邱議瑩說，中國大陸在越南取得官方開立的蔬菜產地證明、檢疫證等，每個貨櫃只要少少的1.3萬，但轉賣到台灣後，一個貨櫃的暴利可以達20萬元到50萬元，最重要的是可能流向營養午餐，這已經影響到台灣農民權益，也給食安帶來疑慮，建議政府應比照美國，對越南進口的疑似洗產地蔬菜強制進行第三方同位素檢測。

陳駿季備詢時回應，農業部一直都很嚴肅看待洗產地這件事，雖然已經建置產地鑑別技術資料庫，但卻只能在越南政府指定的地點採樣，因此遇到不小的困難，未來也將在越南產區進行航拍，標定實際種植面積，假如未來進口量明顯超過當地的產能，就會設計相關機制處理。

陳駿季說，未來會納入第三方強制性同位素檢驗的作法， 但要針對的品項仍需和專家再進行討論，對風險較高的項目也會延緩放行。