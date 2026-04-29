獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

5月為護理月，也是賴清德總統政見「2年內三班護病比入法」截止日期。賴總統親自致電衛福部長石崇良要求積極處理，石於4月25日與醫界各層級代表溝通。據傳，石崇良將於今天下午宣布護病比今年入法，但並非入母法「醫療法」，而是在不必經立法院審議，可由衛福部主導修正的「醫療機構設置標準」中訂定，且訂有2年緩衝時間，預計118年正式實施。

台灣醫院協會理事長李飛鵬指出，現行健保總額提升、醫院營運條件獲保障，各家醫院努力為護理人員加薪，人力已開始回穩，他於會中表達，醫院最關心護病比入法需彈性、漸進式處理，避免入法後，反而導致醫院關床、急診壅塞，對病人照顧產生問題，降低醫療品質，且希望護病比計算以全年平均，或分季度計算，避免有護理師臨時請假，醫院就違法挨罰的情況發生。

厚生基金會執行長陳柏同認為，石部長與醫界開會，是以負責任態度盼解決問題，他分析，若衛福部採取修正「醫療機構設置標準」辦法，可為醫界保留較多彈性，護病比為醫院內部議題，為高度專業、技術性問題，在子法規中訂定，若未來資訊化成熟，有運送機器人、各項輔助護理的設施時，可由主管機關調整護病比，不必經過立法院審議。

陳柏同強調，護理人力回流需要時間，離開職場從事其他行業的護理人員，不會一聽到入法隔天就回醫院上班，現行11萬未執業護理人力，不會如護理界所說，「立刻回流醫院」，讓醫院隔日馬上有人達成三班護病比標準，護理師需要輪值夜班，是不受Z世代喜愛的行業，護病比相關討論，必須考量如何在真實世界情況下，負責任讓醫療體系運作下去。

李飛鵬說，醫界另訴求護病比相關罰則，應先提醒、再開罰，且罰則不可過重，「醫院是救人，不是販毒」，另希望護病比計算時，可計入其他護理輔助人力，且現行護理考照率過低，應正視並設法解決，現階段勞動人力因少子化而不足，若訂定過於嚴苛的標準，恐讓醫療體系無法運作，讓醫療體系無法運作，建議保留足夠彈性。

據傳，護病比雖於今年入法，但將於118年正式實施。護理師護士公會理事長陳麗琴指出，護理界可接受護病比入法實施訂有緩衝期，但「緩衝期不能是空窗期，應是改革期」，醫療院所該補人就補人，而人才羅致不外乎薪資、職場環境改善，除醫院應著手改變外，政府則應多挹注財源，讓醫療院所有本錢為護理人力加薪。

不過，醫界過去十分反對護病比入法，近期與石崇良溝通後，態度轉為軟化，外界揣測，政府是否祭出相關籌碼？知情人士分析，衛福部應是答應醫界，每年健保總額成長率5%起跳，且保障健保點值0.95元以上，而此舉也有助提升醫院財力，為護理人員加薪，幫助人力回流。