北市公車追撞奪1命 運安會調查公布：駕駛過勞、曾2次頭部外傷

2024年北市忠孝東路、鎮江街口發生大有公車追撞大都會公車事故，釀1死，運安會公布調查報告指出，事故駕駛曾有2次頭部外傷病史與認知能力下降症狀，加上長期工作負荷累積與睡眠不足，事故前已有恍神、注意力分散、短期記憶力降低等狀況，

2024年11月17日早上9時5分，一輛大有巴士212路線公車，行經北市中正區忠孝東路一段往東接近鎮江街口時，在未有煞車之情況下，撞擊並推擠一輛等待右轉的大都會49路線公車左後方車尾，並使其再往前，推撞行人及鎮江街對向車道的營業小客車，造成1人死亡、1人重傷及15人輕傷

針對本案主要肇因，運安會指出，事故駕駛員未注意到前方公車右轉時左側車尾尚停在路口中外車道的延伸範圍，隨後在未有任何閃避反應及煞車的情況下，以約每小時45公里的車速撞上前方公車左後方車尾，並使其再往前推撞行人及對向車道的營業小客車。

運安會報告指出，事故駕駛員於事故前連續2晚睡眠不足，事故當日駕車精神與警覺狀態持續衰退，且在事故趟次時配戴單耳無降噪耳機撥放音樂，不排除事故前已存在恍神、注意力分散、短期記憶力降低等疲勞症狀機會。

加上事故駕駛員於事故前3個月曾出現連續2次出勤日過長、連續早起執勤與高駕車時數，可能存在長期工作負荷累積與睡眠不足之疲勞情形。

調查報告指出，考量事故駕駛員於2018年至事故前有2次頭部外傷病史與認知能力下降症狀，且醫理與研究顯示頭部外傷可能產生行為與認知改變，不排除暫時認知能力降低進而增加安全駕駛操作風險。

運安會表示，大有巴士公司安排所屬駕駛員勤務時，未能預留時間調動的彈性，導致駕駛員工作與休息時間無法符合勞動基準法與汽車運輸業管理規則等相關法規規範；而所屬駕駛員在班表預排後私下換班，大有也未確認實際出勤之班表是否符合法規。

此外，北市公運處現行透過每月抽查1日之管理方式，難以判別個別駕駛員連續出勤狀態是否符合汽車運輸業管理規則第19-2條的相關規定。

運安會指出，忠孝東路一段與鎮江街口公車右轉與直行的交通量均高，盡管忠孝東路一段鄰近鎮江街路口之車道寬度雖已符合該規範要求，但皆採用市區道路及附屬工程設計規範最小值規畫，致使在此路口延伸範圍內直行及右轉的公車較無法保持較寬安全行車側向間隔，而可能有中外車道直行公車與最外側車道等待右轉公車追撞的風險。

另外，事故駕駛員因未繫安全帶，使其在撞擊後摔落至座椅下，未能即時做出適當的車輛操作。

針對此事故，運安會建議大有巴士，駕駛員有請假或調班等需求時，應確保其調整後的實際勤務符合勞動基準法，以及汽車運輸業管理規則的出勤、休息及駕車時間規定；招聘駕駛員時，應透過交通部公路局監理服務網，檢視其過往事故紀錄或違規的頻率，並要求主動提出有可能影響駕車的健康史，以評估駕駛員是否適任；另確保所屬駕駛員在執勤時有正確使用安全帶。

運安會也建議北市交通局，檢視與事故地點類似的道路型式及車流組成的路口，應用交通工程或其他改善方式，降低公車右轉對道路交通安全影響；強化現行對所轄市區汽車客運業者的管理方式，掌握駕駛員駕車時間及連續出勤日的基本狀況。

同時，北市交通局應督導大有巴士對於所屬駕駛員的排班、調班等調度工作能合乎勞動基準法及汽車運輸業管理規則的出勤、休息及駕車時間規定，避免駕駛員因勤務安排不當而造成疲勞之可能。

另外，運安會也建議交通部，應向客運業者、座椅廠及車體打造廠宣導有關乘客椅背高度對頭頸部的安全保護性，供客運業者作為市區公車座椅選擇參考；建議公路局重新評估現行職業駕駛人體檢項目，並確保駕駛人在體檢過程中填列自我聲明的正確性及可靠度；另規畫明確的檢查流程、標準或相關指引手冊，以利專業醫療人員篩選出具高風險體況的駕駛人。