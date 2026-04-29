打1劑就好肺炎鏈球菌新疫苗 8月全面轉換升級

台灣邁入超高齡社會，衛福部疾管署長羅一鈞今天在台歐健康論壇分享，今年不只公費流感疫苗將首度採購加強型疫苗，僅需施打1劑的20價或21價肺炎鏈球菌疫苗，8月將全面轉換。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天舉辦「2026歐洲台灣醫療論壇」，主講人之一的羅一鈞從政策制定者角度，分享台灣成人疫苗政策藍圖，隨著全球進入後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時代，成人疫苗規劃迎來新挑戰，尤其台灣已邁入超高齡社會，疫苗接種必須積極調整。

羅一鈞說，今年公費流感疫苗首度採購加強型疫苗，採購量20萬劑，優先供住宿型機構65歲以上住民接種；成人肺炎鏈球菌疫苗也有新規劃，預計最快今年8月將全面完成肺炎鏈球菌疫苗的升級，將現有疫苗全面轉換為僅需施打1劑的20價或21價結合型疫苗，採購作業正在進行中。

羅一鈞進一步提到，目前正在評估是否納入公費的成人疫苗，包括帶狀皰疹疫苗，相關成本效益分析正在進行中，預計今年底完成，屆時將提交衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。

除了保護長者，婦幼同樣是重點保護對象，幼兒輪狀病毒疫苗納入公費接種項目，並預計於民國116年起實施；針對孕婦及新生兒使用的呼吸道融合病毒（RSV）單株抗體疫苗，目前委託學研機構進行成本效益評估，預計今年底完成。

羅一鈞認為，未來成人疫苗規劃有4大挑戰，第1個挑戰是超高齡社會疫苗優先施打議程的轉變，必須為長者制定更完善的免疫策略；第2個挑戰為疫苗升級與新型產品的導入，仰賴更科學的證據支持及完善的執行計劃。

羅一鈞表示，第3個挑戰則是疫苗採購經費有限，導入新型疫苗採購，必須擁有配套，以支持可能面臨的財政壓力；第4個挑戰為民眾接種疲勞與猶豫，疫後民眾對疫苗接種的關注度明顯下降，疫苗假消息持續存在，使民眾產生疫苗猶豫。

羅一鈞說，對新型疫苗導入未來一定會進行科學、系統的評估，確保安全與有效性，進一步將更細緻規劃程序與物流，提前解決供應鏈、配送及接種流程中的潛在問題，同時透過教育、宣導與合作，減少民眾對疫苗疲勞與猶豫。