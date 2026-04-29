吃起來更開心！飛機餐「隱藏美味」視覺口味大勝 內行點法曝光

出國旅行，不少民眾都會討論哪一家航空公司的飛機餐比較好吃。近日一名網友在Threads上分享點兒童餐的體驗，吸引網友們留言po出各大航空的兒童餐，甚至有人曝光搭飛機點兒童餐的「隱藏好處」，就是不多不少，吃得剛剛好。

原po在Thread上表示，地勤和空服人員皆再次向她確認是否真的要點兒童餐，當餐點送上來那一刻，她真的很開心。她指出，雖然是第一次訂，但看到餐點完全不失望，不僅很喜歡，也覺得超可愛，她還透露，每次兒童餐的主題都會不一樣。

網友們看完也紛紛po出國泰、長榮、華航及星宇航空等各家航空公司的兒童餐，並留言，「怎麼感覺兒童餐看起來比較像人吃的」、「ANA日本飛新加坡，兒童餐吃起來比較開心」、「兒童餐視覺上比較可口」、「長榮兒童餐還有Hello Kitty」，還有搭華航的網友表示，「這次4月中去福岡，來回都拿到寶可夢聯名款，真的太可愛！」

各大航空公司的兒童餐（CHML）因菜色顏色繽紛、份量適中，被許多網友視為比一般餐點更美味的選擇，而且大人也可以預訂，通常會優先送餐，但記得必須在起飛前 24-72 小時事先預訂特殊餐。

舉例來說，星宇航空（STARLUX Airlines）曾與史努比（Snoopy）等IP聯名，餐具及餐點造型可愛。長榮航空的兒童餐通常包含義大利麵、熱狗、肉丸、歐姆蛋等深受小朋友喜愛的料理，並附上水果、果汁或巧克力牛奶。至於中華航空近期的兒童餐則充滿許多寶可夢元素，也有其他可愛圖案。