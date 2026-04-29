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AI功能家電真假難辨 立委籲推認證制度

中央社／ 台北29日電

市面號稱有AI功能的家電氾濫，立委今天表示，許多商品因冠上AI後價格上揚，但實際是否具AI功能，令人存疑，建議比照節能標章進行認證；數發部說，將與相關部會討論和研究。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院、國家科學及技術委員會、數位發展部就「AI主權時代：學門建構與應用、研究應用倫理及數位透明度之配套措施」進行專題報告，並備質詢。

民主進步黨立法委員陳秀寳指出，人工智慧基本法已經三讀通過，如今市面有許多號稱具有AI功能的產品，包含家電、滑鼠、吹風機等，但哪些是真正運用AI科技的產品？

數發部次長侯宜秀表示，無法從各行銷廣告辨認是否具有AI功能，根據人工智慧基本法的定義，人工智慧是指「具自主運行能力系統，該系統能透過輸入或感測，經由機器學習及演算法，可為明確或隱含之目標實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出」。

陳秀寳說，市面許多產品，其實不用冠名AI就已經是很好的商品，對民眾來說，也不是很清楚冠上AI的差異；廠商任意冠名AI，可能讓消費者權益受損，AI已經有法定定義，這些產品是否應符合定義才能冠名？

陳秀寳建議，既然AI基本法已經通過，也有明確AI定義，是否可以比照節能標章進行認證？

對此，侯宜秀表示，將和各主管機關討論，法律雖然這樣定義，但AI技術發展快速，不同領域如何定義、技術評估也可能會不同；是否能透過標章方式認證，後續將與各相關部會討論及研究。

人工智慧 陳秀寳 數位發展部

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