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捷運三鶯線通過初勘！新北拚5月報履勘 爭取儘早通車

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北捷運三鶯線持續測試列車中，新北捷運局今表示，三鶯線順利通過初勘，將盡速於5月初報交通部履勘，爭取早日通車。圖／新北市捷運局提供
新北捷運三鶯線持續測試列車中，新北捷運局今表示，三鶯線順利通過初勘，將盡速於5月初報交通部履勘，爭取早日通車。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線持續測試列車中，新北捷運局今表示，三鶯線順利通過初勘，將盡速於5月初報交通部履勘，爭取早日通車。目前新北陸續完成環狀線、淡海一期及安坑輕軌通車營運，未來加上三鶯線，四線完工長度達40公里、38座車站，大幅提升6成服務量能，象徵新北捷運邁向全新里程碑。

新北捷運局長李政安今天在市政會議專案報告，以「捷運三鶯線 幸福在線」專案報告，提到三鶯線施工過程極具挑戰，路線跨越高速公路、台鐵及河川等8處施工困難段，團隊以安全為念，時刻如履薄冰，確保工程萬無一失。

李政安表示，列車與機電系統施做59項優化設計，包括車間走道加寬、導入車前影像辨識、全國首創列車內增設緊急停車鈕以及10國語言自動售票界面等等，打造國際級的友善搭乘環境；此外，車站周邊設置的臨停及停車轉乘位，較原先規畫增加25%，達2514席，讓捷運服務更貼近市民需求。

李政安表示，在連續133小時穩定性測試中，三鶯線以平均系統可用度99.9094%及列車妥善率100%，優於法定標準99%及90%的成績通過；為確保營運安全，新北捷運公司更針對時事，納入「列車縱火+隨機傷人+旅客疏散」多重災害模擬演練；目前12座車站設施皆完成，全數通過工程與安全檢查，順利通過初勘，將盡速於5月初報交通部履勘，爭取三鶯線早日通車。

針對轉乘速度，市長侯友宜說明，三鶯線頂埔站設置直達轉乘通道與直通電梯，2分鐘內即可轉乘板南線；捷運鶯歌車站則透過彩虹通廊，乘客步行2分鐘內就能轉乘台鐵，再透過空橋通廊串聯，「三點一線」緊密連結美術館、捷運站與臺鐵，縮短生活與藝術間的距離。

此外，鶯桃福德站已預留尾軌，未來繼續延伸桃園八德，可在大湳站轉乘桃園綠線，通往桃園機場，民眾往返雙北、桃園及機場將多一條新選擇。

侯友宜表示，新北市已完成4條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達108公里、90座車站，目前，新北市捷運施工七線齊發，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀南北環線、汐東線、基隆捷運、三鶯延伸桃園八德線及淡海線二期，總投入資金已達5100億，完工後北北基桃將再新增54公里及50座車站，實現「北接基隆、中接台北、南接桃園」的規畫願景。

新北捷運局長李政安（左）今天在市政會議專案報告，以「捷運三鶯線 幸福在線」專案報告，放置三鶯線列車模型，市長侯友宜說，新北市已完成4條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達108公里、90座車站。記者江婉儀／攝影
新北捷運局長李政安（左）今天在市政會議專案報告，以「捷運三鶯線 幸福在線」專案報告，放置三鶯線列車模型，市長侯友宜說，新北市已完成4條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達108公里、90座車站。記者江婉儀／攝影

交通部 新北 新北捷運

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