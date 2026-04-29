家長控藥師拒磨粉…遭網友炎上 郭綜合醫院回應了：捍衛醫事人員尊嚴

台南一名媽媽日前帶著就讀國中的兒子前往郭綜合醫院就醫時，疑似請求藥師將藥品磨成粉卻遭拒，憤而將過程po文在社群平台控訴醫院，事後，藥師出面還原事情真相，讓不少網友、藥師，甚至ICU名醫陳志金均紛紛力挺醫院藥師，該名媽媽也火速刪文。郭綜合醫院今出面說明，強調醫療品質建立在醫病互信基礎，也會捍衛醫事人員尊嚴。

該名媽媽在社群平台發文指稱，因小朋友不會吞藥要求藥師磨粉，孰料藥師卻告知她，因藥物中有肌肉鬆弛劑，怕混到其他孩童的藥品，需要用成人磨藥機，請她隔天再回來領藥。該名媽媽當下相當氣憤不解，更認為藥師是在刁難她，覺得受到羞辱。

孰料，文章曝光後網友卻一面倒力挺藥師，該名媽媽po文遭炎上後雖隨即刪文，但又傳出院方社工師認為藥師應跟病人家屬致歉。

對此，郭綜合醫院副院長許豪斌今說明，該名13歲男童因本身不擅長吞嚥藥品，因此家長希望藥局藥師協助將藥丸磨成藥粉，然而因當天兒科門診量較大，且男童處方中含有一顆肌肉鬆弛劑，該成分對嬰幼兒並不適合，為避免磨粉過程中產生交叉感染風險，藥師需較多時間處理，因此請家屬稍候或隔日再來，未料造成溝通誤會。

許豪斌說，醫療常規上並無強制磨粉年齡限制，但為確保藥效穩定並避免汙染，仍會建議以原形服用，當天現場情況並非刻意刁難家屬，而是基於用藥安全考量，目前已向家屬致電說明原委並表達歉意，也期盼能獲得諒解，未來將加強現場溝通，避免類似誤解再次發生。

院方也強調，希望大眾能給予一線醫事人員應有的工作空間與尊嚴，避免以情緒性的詞彙對醫療人員造成心理壓力，共同維護一個友善、平穩的就醫與工作環境，目前已與藥師充分溝通並化解落差，而社工介入為協助情緒與糾紛處理，未來將優先保障醫護安全與心理健康。