影／環團反對重啟老舊核電 要求重啟要環評

台灣綠黨政策部主任王振庭、台灣基進鄧樂強、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、時代力量副秘書長劉品辰、小民參政歐巴桑聯盟發言人林筱葳，上午出席由台灣前進陣線與台灣蠻野心足生態協會等團體，在行政院大門口舉行的「車諾比40週年：要求行政院重啟核電必須環評 嚴守重啟核電三原則！積極發展地熱！」記者會。抗議政府意圖規避環評程序、棄守賴清德總統承諾之「核能重啟三原則」，要求行政院立即落實能源決策的程序正義與安全底線，並積極發展地熱，提供穩定的再生能源，並向行政院代表遞交陳情書。

甘崇緯表示車諾比事故40年後的今日，保護核電廠「石棺」，受烏俄戰爭威脅輻射外洩，修復代價巨大，證明核災具毀滅性且不可逆。甘崇緯批政府推動重啟時，忽略賴總統的承諾「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則；甚至規避應有的環評程序。甘崇緯強調核二廠地下就具有地熱開發潛力，利用原廠址地熱優勢與既有電網，讓核電工程人員無縫接軌至安全的地熱能源開發。

蔡雅瀅表示核二、核三過去建廠時，在戒嚴時期從未做過環評。且核三廠靠近斷層，更有易燃的沼氣，對居民健康風險極高，應透過環評釐清爭議。蔡雅瀅也批評環境部以法規未訂明為由拒絕環評是「不合理狀況的延續」，要求修改「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，確保核電延役或重啟，皆須經過法律程序的公開檢視。

台灣前進陣線並提出三項共同訴求，首先重啟核電必須環評，捍衛程序正義，老舊核電延役必須重做環評；再則應嚴守核能三原則，制度化落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」，作為核能重啟審查門檻。最後，加速地熱開發，將預算資源轉向地熱與韌性電網，守護台灣永久永續安全。