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影／環團反對重啟老舊核電 要求重啟要環評

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣前進陣線與台灣蠻野心足生態協會在行政院大門口舉行記者會。抗議政府意圖規避環評程序、棄守賴清德總統承諾之「核能重啟三原則」，由台灣綠黨共同召集人甘崇緯（左）代表遞交陳情書，由行政院能源及減碳辦公室林國良（右）參議代表接受。記者黃義書／攝影
台灣前進陣線與台灣蠻野心足生態協會在行政院大門口舉行記者會。抗議政府意圖規避環評程序、棄守賴清德總統承諾之「核能重啟三原則」，由台灣綠黨共同召集人甘崇緯（左）代表遞交陳情書，由行政院能源及減碳辦公室林國良（右）參議代表接受。記者黃義書／攝影

台灣綠黨政策部主任王振庭、台灣基進鄧樂強、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、時代力量副秘書長劉品辰、小民參政歐巴桑聯盟發言人林筱葳，上午出席由台灣前進陣線與台灣蠻野心足生態協會等團體，在行政院大門口舉行的「車諾比40週年：要求行政院重啟核電必須環評 嚴守重啟核電三原則！積極發展地熱！」記者會。抗議政府意圖規避環評程序、棄守賴清德總統承諾之「核能重啟三原則」，要求行政院立即落實能源決策的程序正義與安全底線，並積極發展地熱，提供穩定的再生能源，並向行政院代表遞交陳情書。

甘崇緯表示車諾比事故40年後的今日，保護核電廠「石棺」，受烏俄戰爭威脅輻射外洩，修復代價巨大，證明核災具毀滅性且不可逆。甘崇緯批政府推動重啟時，忽略賴總統的承諾「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則；甚至規避應有的環評程序。甘崇緯強調核二廠地下就具有地熱開發潛力，利用原廠址地熱優勢與既有電網，讓核電工程人員無縫接軌至安全的地熱能源開發。

蔡雅瀅表示核二、核三過去建廠時，在戒嚴時期從未做過環評。且核三廠靠近斷層，更有易燃的沼氣，對居民健康風險極高，應透過環評釐清爭議。蔡雅瀅也批評環境部以法規未訂明為由拒絕環評是「不合理狀況的延續」，要求修改「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，確保核電延役或重啟，皆須經過法律程序的公開檢視。

台灣前進陣線並提出三項共同訴求，首先重啟核電必須環評，捍衛程序正義，老舊核電延役必須重做環評；再則應嚴守核能三原則，制度化落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」，作為核能重啟審查門檻。最後，加速地熱開發，將預算資源轉向地熱與韌性電網，守護台灣永久永續安全。

台灣綠黨政策部主任王振庭（左起）、台灣基進鄧樂強、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、時代力量副秘書長劉品辰、小民參政歐巴桑聯盟發言人林筱葳，上午出席由台灣前進陣線與台灣蠻野心足生態協會在行政院大門口舉行的記者會。記者黃義書／攝影
台灣綠黨政策部主任王振庭（左起）、台灣基進鄧樂強、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、時代力量副秘書長劉品辰、小民參政歐巴桑聯盟發言人林筱葳，上午出席由台灣前進陣線與台灣蠻野心足生態協會在行政院大門口舉行的記者會。記者黃義書／攝影

車諾比 行政院 時代力量

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