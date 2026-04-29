北車商場評選提前揭露、評委爆未利益迴避 台鐵董座回應了

備受關注的台北車站商場ROT招標案結果昨出爐，新光三越以「1分」之差險勝現任經營者微風廣場，成為最優申請人。但這次招標案除了評選結果提前外洩，微風也指控有兩大瑕疵，並正式提交異議函，也不排除打行政訴訟。對此，台鐵公司董事長鄭光遠僅表示，本案已公告，後續將按照促參法規定進行。

這次招標案有8家業者投標，根據台鐵會議紀錄，在序位合計值中，新光三越以23取得最優申請人，微風廣場24居次，後續依序為環球購物中心24、統一超商30、誠品34、澎坊35、新東陽46、潤泰48。換句話說，新光三越等於以「1分」之差險勝微風、環球購物中心，而微風則是在同分延長賽中，靠著較多的「第一名推薦」守住了第二名的位子。

但本次招商案爭議不斷，不僅投標名單外洩，決標結果公布前一天，評選結果遭提前外流，後續再爆出評委有違反利益迴避之虞、台鐵欲抓內鬼卻遲未有下文等爭議，演變為台鐵公司內部程序瑕疵與治理失靈的縮影。

台鐵董事長鄭光遠及總經理馮輝昇今出席「行車控制系統合作簽約儀式」，會前接受聯訪時，鄭光遠罕見親自出面回應。

鄭光遠表示，北車商場招商案共有9家廠商參與，每家都很優秀，也非常感謝帶來很有創意的計畫案；同時也非常感謝微風過去十幾年與台鐵合作，一起努力經營有個成績，並奠下不錯基礎。

鄭光遠說，北車商場招商案已經公告結果，後續將按照促參法規定招標程序進行。

針對投標廠商名單遭曝光、評選結果提前洩露、評委有違反利益迴避之虞等爭議，鄭光遠說，任何廠商有異議，今天起可向台鐵提出，台鐵會按照程序回應，盼大家為這個案子帶給未來更多發展；評委部分，都有按照程序處理。

據微風所提異議函，本案外部評委、寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅所屬公司，近3年內曾受泛新光集團旗下新光人壽委任，處理重要土地開發案，依法理應迴避卻未遵守規範，有違反促參法迴避條款之虞。

此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設的甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分的影響，也應一併對外清楚交代。