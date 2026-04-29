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網美在日本斑馬線擺拍犯眾怒 日網友轟台灣人露出真面目

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國人瘋日本旅遊，近來屢傳網美在日本車道上拍照等脫序行為，引起當地人反感。示意圖。圖／AI生成
國人瘋日本旅遊，近來屢傳網美在日本車道上拍照等脫序行為，引起當地人反感。示意圖。圖／AI生成

國人瘋日本旅遊，近來屢傳網美在日本馬路上拍照等脫序行為，引起當地人反感。IG等社群平台有網美在日本站在斑馬線或慢車道上擺拍，Threads有日本網友直呼可怕，甚至已經是紅燈，也有觀光客站在車道上拍照。其他日本網友留言批「台灣人和中國人一樣，同文同種」、「現在中國遊客數量減少了，台灣人的真面目終於暴露出來」。

Threads有日本網友討論，來自台灣的觀光客變多了，脫序行為也增加不少。除了大量掃貨，或是明明是紅燈還故意衝到車道上拍照。也有日本網友說，台灣觀光客無視規則的行為變得更多了，對於「因為台灣人是日本重要的朋友，所以就算做了不好的事也不會生氣」的說法，讓人無法理解，「既然是朋友，來到日本至少也應該遵守基本的禮儀吧」。

台灣網友留言，「正常台灣人並不會在馬路中間綠燈拍照」、「我一直都很喜歡日本，我替那些無禮的台灣人道歉。很多事情都只是個人行為，我下個月要去大阪，我會更注意自己的行為」、「讓世界看到台灣，謝謝台女」、「希望日本的人可以知道個人行為不等於整個地區或國家的人都這樣」。

大阪 台灣人 日本 觀光

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