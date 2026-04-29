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健保財務嚴峻 陳時中提「證交稅解方」：保未來20年財務平衡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院政務委員陳時中今表示，健保收支長期存在百分之一至二的缺口，建議應仿效菸捐模式，將現行千分之三「證券交易稅」提撥一部分，如將50%挹注健保，估算可確保健保未來約20年的財務平衡。記者沈能元／攝影
行政院政務委員陳時中今表示，健保收支長期存在百分之一至二的缺口，建議應仿效菸捐模式，將現行千分之三「證券交易稅」提撥一部分，如將50%挹注健保，估算可確保健保未來約20年的財務平衡。記者沈能元／攝影

超高齡化、少子化社會下，健保財務嚴峻，每年都會討論調漲健保費議題。行政院政務委員陳時中今表示，台灣健保「世界第一」，但目前仍面臨嚴峻財務結構性的挑戰，健保收支長期存在百分之一至二的缺口。他建議應仿效菸捐模式，將現行千分之三「證券交易稅」提撥一部分，如將50%挹注健保，估算可確保健保未來約20年財務平衡。

歐洲在台商務協會今舉辦「2026歐洲台灣醫療論壇」，陳時中以「健康戰略價值：透過全民健保接軌全球創新與全生命周期韌性」專題發表演說。他說，台灣健保制是值得自豪的成就，優勢在於「單一支付者」高效率模式，但同時也存在「單一財源」的結構性問題，因此任何制度都需要持續檢討與改進。

陳時中說，健保至今創辦31年，期間不斷演進，但仍面臨嚴峻財務結構性的挑戰，其收支長期存在百分之一至二缺口，導致每隔數年便會浮現財務危機。衛福部清楚健保費用收入資本利得的占比過低，日前曾提出年度結算制度，租金、利息與股利一年累計超過2萬元，收取2.11%補充保費，但補充保費制度調整討論，無法達成社會共識，因反彈而作罷，他建議應從2萬提高至15萬或20萬元。

陳時中說，歷任衛福部長調整健保費率常伴隨政治壓力，他是在109年調高費率後，首位未因此下台的部長，「希望能夠創下這樣的先例，能讓未來的部長在調整費率的時候，能夠更勇敢一點」。不過，健保費率已達5.17%，逼近6%的健保法定上限，調升空間極其有限。

健保財務問題根源在於，健保保費收入主要依賴薪資所得。陳時中說，目前薪資成長率，已跟不上醫療支出的增長，使得「量能付費」的精神未能完全體現，特別是資本利得占比過低。雖有補充保費制度，但先前調整的嘗試也因社會反彈而作罷。

陳時中說，過去半年每天都在關注股票市場，雖然政府官員不能買賣股票，但看到市場的波動，他腦中一直在思考，擴大健保費基，應仿效菸捐模式，將現行千分之三的「證券交易稅」提撥一部分，如50%挹注健保。

陳時中估算，如此每年可為健保帶來龐大穩定的財源，不僅能確保未來約20年的財務平衡，也符合資本利得者應負擔更多社會責任的「量能付費」原則，且不會增加投資人的現有稅負，是一個值得社會共同思辨的長治久安之策，因健保改革勢在必行。

行政院 健保費 健保

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