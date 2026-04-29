藍白立委提案修空汙法引產業反彈 中部環團力挺：還地方汰煤權

立法院衛環委員會今排審立委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防治法」第27條、28條、30條修正草案，引發產業界反彈，經濟部、環境部也認為維持現行法規即可。台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今開記者會力挺修法版本，強調羅廷瑋版將歸還、升級地方汰煤權，民眾黨版本意在終結興達無照燃煤電力亂象。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，2017年中南部反煤反空汙公民運動風起雲湧，台健空盟和彰醫盟倡議「全面翻修空汙法」，時任閣揆、今日的賴清德總統表示對於台中、雲林等地方政府減少火力發電廠的燃煤用量，他不反對，但報載環保署與經濟部意見不合。

他批評，民進黨政府於2018年大修空汙法是在修惡，多重剝奪地方生煤管制權限，剝奪了行政程序法賦予地方政府的附款處分權，粗暴地將燃煤許可證上加註許可條件的直轄市、縣市主管機關行政裁量權撤除，偷龍轉鳳移為中央主管機關權限，也箝制地方主管機關不得變更許可證內容的法律文字，高度貶抑我國燃煤管控的地方自治權，日後也才延伸成豢養萬年煤電的高雄「興達條款」。

葉光芃砲轟，今日的健康台灣願景，如果沒有建立在健康台中之上，將令賴總統創立的健康台灣委員會蒙羞。2050淨零轉型是目標，空汙法修繕正是立院藍綠白合契機上兌現的絕佳時刻，但經濟部日前卻發布新聞稿反對空汙法修法，恐是目中無空汙災民健康，也壓制汰煤要健康、要淨零的全球趨勢與民意。

台中媽媽、 反空汙深呼吸聯盟石毓菁說，台中人吸中火的煤毒已經2、30年，這次中火減煤入法，是最基本生存權的請求 。經濟部卻大聲疾呼要為半導體、鋼鐵、石化、紡織、造紙、水泥業請命、反對修法，搞錯空汙法立法精神是為了國民生活環境與健康，而不是為了高汙染產與用電大戶的口袋。

她強調，這次修法是要回復原本就應該存在的地方權限，地方才是更接近民眾的主管機關，而且也不代表產業必然就會死亡，反而是矯正產業體質的好時機。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文也說，中南部長期淪為空汙重災區，被迫「用肺發電」，現行空汙法的地方政府在面對生煤管制時權限被大幅弱化，中央甚至透過子法上收許可條件的決定權，導致地方在環境治理上顯得極其弱勢，他主張應建立中央、地方平權的協商機制，讓地方政府具備完整的行政裁量權，並明確授權縣市主管機關可依地方需求制定更嚴的燃料標準，並將「逐年減煤」納入許可證必備條件。