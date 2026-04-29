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影／空汙法修嚴恐衝擊數千廠商 彭啓明建議先開公聽會
立法院衛環委員會上午審查「空氣汙染防制法」部分條文修正草案，加嚴固定汙染源操作許可證展延條件。環境部長彭啓明受訪時表示，固定汙染源操作許可展延若審查逾期恐衝擊民生產業，修法亦可能增加地方行政負擔與產業不確定性，建議先召開公聽會蒐集各界意見、拉長修法時程。
彭啓明指出，目前全台約8000家醫院、旅館、餐廳與電力業等，持有約1萬3000件固定汙染源操作許可證，其中約6成屬民生用途，包括醫院鍋爐等設備。他強調，外界誤以為僅涉及電力業並不正確。
彭啓明說操作許可展延須由環境部與地方環保局進行現地勘查，過去審查速度可能偏慢，但若依法規要求審查超過2個月即不得繼續操作，將對大量民生產業造成衝擊，責任歸屬也難以釐清。針對修法方向，彭啓明直言，草案恐讓地方政府面臨行政困難，也讓產業無所適從。他特別提到草案存在「空白授權」疑慮，地方政府若以「有危害民眾健康之虞」為由，即可調整許可證內容，例如針對硫氧化物排放加嚴標準，將增加業者壓力與不確定性。
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