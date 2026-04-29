病蟲害未納入天然災害現金救助 農業部允1個月內提規畫

隨著氣候變遷加劇，造成農業災損的原因已不僅於傳統天災，也包含複合型農損，不過目前天然災害現金救助尚未認定病蟲害。農業部長陳駿季今天表示，農業部已在規畫救助辦法的調整，1個月內可提出方案。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，多名立委關心天然災害現金救助在極端氣候的農損上應有進一步調整。

立委楊瓊瓔質詢時表示，隨著極端氣候加劇，農業災損型態已經明顯改變，除了颱風、豪雨等傳統天災外，病蟲害擴散、野生動物侵擾及環境變動所引發的複合型農損已成常態。但現行農業天然災害現金救助制度仍以天然災害所致為核心認定標準，一旦被歸類為非天然災害，即使與氣候異常高度相關，例如病蟲害等，仍無法啟動救助機制，導致農民實際損失與制度保障出現明顯落差。

立委鍾佳濱質詢時說，氣候異常會造成害蟲異常繁殖，但是農業天然災害現金救助尚不包含氣候變遷所衍生的災害，如果始終不把氣候變遷衍生的病蟲害納入救助認定，而是一直認定農民田間管理不善的話，農民就會多用藥多用肥，因為這樣會變得可控。農業部應該建立大數據資料庫，只要認定是不可抗力因素，就能有助於少用藥用肥，相關農業保險保單也應該規話。

陳駿季對此表示，農業部已經有相關評估，過去只是對作物本身的受損程度救助，但是病蟲害也會影響作物的發病周期，現在天然現今災害救助確實沒有對此予以救助，但災害現金救助必須要有一致性和普遍性，而非針對個案來救助，承諾1個月內會提出方案。

立委陳亭妃質詢時說，今年蜂產業面對全台花穗期短又遇到雨季，氣候變遷使蜂族群弱化，產量大幅銳減，相較去年只有1到2成，但不見得每個地區都有公告災害救助。

陳駿季說，農業天然災害救助辦法已有增訂蜜源不足導致蜂群受損時可獲現金救助，然而蜂群像是半游牧，受災區域可能不是在蜂農所在的縣市，會針對蜜蜂產業的災害救助有更系統性的設計，但必須是在可現勘、可認定的前提，農糧署已經在著手評估，2周內如有明確數據會盡快著手。