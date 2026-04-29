皮克敏也能帶動國旅？旅行社開團比自助便宜 網讚：ㄅ級分！

手機遊戲也能變旅行行程？有網友在Threads分享，有旅行社推出以《Pikmin Bloom》（皮克敏）為主題的國旅行程，竟一口氣開到3團，且報名人數不在少數，引發熱議。原PO直呼「太誇張」，並表示價格相對親民，甚至比自行搭車來回還划算，當作出門走走、放風相當不錯。

貼文曝光後，不少網友大讚這類主題行程切中潮流，「以皮克敏的熱度來看，很適合推國旅」、「這才是真的有在推國旅，ㄅ級分」、「跟上時事也太可愛」。也有人指出，包括雄獅、KKday都推出類似行程，且週末時段仍有名額。

有玩家分享過往經驗，指出雄獅早在2018年就曾推出《Pokémon GO》（寶可夢）主題團，從台北南下台南參加活動，中途導遊甚至加碼繞去打團體戰，整體體驗相當有趣。另有網友提到參加過鐵道藝術節等國旅團，認為雄獅在活動規劃上確實具備一定口碑。

雄獅官網說明，此次皮克敏活動結合2026嘉義藝術節，以「來嘉散步種花打蘑菇」為主軸，將手機遊戲與城市漫遊結合。活動於5月1日至31日登場，以「綻放」為主題，串聯嘉義市各文化場域與藝術策展，讓參與者在遊戲互動中體驗城市風貌。

藝術節期間，首週由嘉義公園的咖啡節揭開序幕，集結超過150個品牌參與，隨後於嘉義文化創意產業園區推出主題市集，同時串聯嘉義市立美術館、嘉義市立博物館與嘉義文學館等文化場館，讓藝術活動遍布城市角落。

此外，主題裝置藝術《綻放before bloom》也設置於車站與公園等地，並結合遊戲內限定任務，讓民眾透過「邊走邊玩」的方式參與藝術節。透過數位應用與實體場域的結合，不僅提升參與感，也讓國旅行程多了更多互動與探索的可能。