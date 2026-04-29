出門帶雨具！鋒面挾雷雨報到下午變天 中部以北恐短延時大雨

今天鋒面接近及影響，天氣逐漸轉不穩定，中央氣象署表示，沒下雨時白天各地感受仍偏熱，高溫普遍來到29至31度，且西南風沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，不過中午之後各地降雨機率增加，開始有短暫陣雨甚至局部的雷雨出現，主要在中部以北地區及南部山區降雨較明顯，局部有短延時大雨發生的機率，旺盛對流易伴隨雷擊及強陣風，外出記得攜帶雨具。

今晚起隨著東北季風增強，中部以北及宜蘭天氣轉涼，夜晚低溫稍下降到19至21度，而南部及東南部地區低溫則為22至24度。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，16至26度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，16至19度；鋒面影響，離島亦有較大雨勢發生的機率。

明天至周五清晨鋒面通過及東北季風影響，中部以北及宜花天氣稍涼；各地易有短暫陣雨，且西半部有局部雷雨出現，尤其中部以北地區並有局部大雨發生的機率。

至於勞動節連續假期天氣，氣象署說，周五白天起東北季風逐漸減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周六環境轉東南風，水氣稍多，各地大多為多雲、高溫悶熱；迎風面花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日另一鋒面接近，各地感受大多仍為多雲到晴，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過西南風帶來水氣，中南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨出現。

下周一、下周二鋒面逐漸通過及東北季風逐漸增強，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有短暫陣雨；隨著東北季風增強，下周二中部以北及宜花地區天氣稍涼。

下周三東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，下周四、下周五東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

回暖期間易有霧出現；周六、周日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。鋒面前緣西南風偏強，周日東南部地區有焚風發生的機率。鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。