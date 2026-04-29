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母親節送禮首選…芬園「豐香」水蜜桃果實大且多汁甜度高

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供
母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供

母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜，每台斤售價250元，每分地收成可達50萬元，經濟價值相對較高，值得推廣，

張洲府經營的彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區，除了各種櫻花、梅花等各種花卉外，也種有水蜜桃，張洲府說，他引進種植的豐香水蜜桃，是由農業部農業試驗所培育而成，約種了500棵，最近結實纍纍，粉紅碩大的水密桃掛在枝頭，引人垂涎。

張洲府說，豐香水蜜桃是熱帶、平地品種，約在母親節左右可以採收；它的果皮及果肉都是黃金色，很討喜，耐存放，果實碩大，平均每顆有5兩重，最大還可達11兩重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。

張洲府說，豐香水蜜桃每台斤售價250元，如果是5顆裝每盒700元、6顆550元、8顆450元等，很適合母親節送給媽媽品嘗，有興趣民眾可前往採購或訂購。

張洲府說，豐香水蜜桃均已矮化，可以高密度種植，栽培及管理均十分容易，一分地可種植200棵，每年收成高達50萬元，而一般稻作一年收成不過萬餘元，甚具經濟價值，如果民眾想要種植，可跟他連繫。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-16號，電話：(049)2524-899。

母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供
母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供

母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供
母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供

母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供
母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的豐香水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，可高密度種植，栽培容易、產量大，果實碩大，汁多而甜。圖／張洲府提供

母親節 農業部 水蜜桃

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