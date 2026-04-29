台東「第一鮪」在等等…南興號黑鮪魚重量未達標「可惜了」

台東漁業年度盛事「2026新港第一鮪」競賽自4月初展開以來，各船隊持續出海作業，期待搶得頭彩。成功漁港昨終於傳回好消息，由「南興號」捕獲的黑鮪魚順利進港，為多日未見漁獲的港區帶來振奮氣氛。不過，經檢驗與秤重後，該尾黑鮪魚因未達標準重量，無緣成為今年「第一鮪」。

主辦單位指出，今年強化比賽規範，要求船家於魚隻起鉤時同步錄影，確認黑鮪魚在捕撈當下仍具活體狀態，以確保魚肉品質。此外，也由縣府、水產試驗單位及區漁會共同組成評審團，進行現場檢視與認定。

新港漁會總幹事陳俊銘表示，「南興號」雖相關影像紀錄完整，品質獲肯定。然而關鍵仍在秤重結果。依規定，參賽黑鮪魚在去鰓後的淨重需達175公斤以上，方符合「第一鮪」資格。現場將魚體置於電子磅秤檢測，最終數值未能跨越門檻，與標準仍有一段差距，確定無法符合。

漁民指出，近年捕撈成本持續攀升，光是餌料開銷就相當可觀，加上油料與人力支出，每一趟出海都是高風險投入，能否有所收穫往往取決於天候、海況與經驗判斷。「第一鮪」象徵的不僅是榮譽，更代表對時機與技術的極致考驗。

陳俊銘說，雖然此次與頭銜擦身而過，但現場漁民多抱持平常心，認為漁季仍在持續，只要條件合適，仍有機會迎來符合標準的黑鮪魚，期待後面能有第一尾出現。隨著漁期推進，「第一鮪」何時現身，也成為各界持續關注的焦點。