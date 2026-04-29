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宜蘭蘇澳發生規模3.9淺層地震 最大震度南澳2級

聯合新聞網／ 台北訊
宜蘭縣蘇澳鎮發生規模3.9有感地震。圖／擷自中央氣象署
宜蘭縣蘇澳鎮發生規模3.9有感地震。圖／擷自中央氣象署

2026年4月29日上午10時07分，宜蘭縣蘇澳鎮發生一場規模3.9的淺層地震，震源深度約58.7公里，震央位於宜蘭縣政府東南方約19.9公里處。此次地震有感，最大震度測得宜蘭縣南澳為2級，為輕震程度。

最大震度2級地區：宜蘭縣

宜蘭縣南澳地區感受到2級輕震搖晃，通常大多數人可感覺搖晃，電燈及懸掛物會有小幅度的晃動，靜止的汽車亦會輕輕搖晃。此級別地震不太可能造成建築物損壞，民眾無需過度驚慌。

最大震度1級地區：新北市、花蓮縣

新北市與花蓮縣部分地區測得震度1級，屬於微震範圍，僅在靜止狀態下能感覺微小搖晃，對日常生活影響甚低。

由於此次地震震度均未達3級，建議民眾日常持續遵守防震守則，包括地震發生時在室內應保持鎮定，採取趴下、掩護及穩住等措施；室外則應遠離建築物及電線桿，站在空曠處。地震後請檢查周圍環境安全，確保瓦斯、水電管線未受損，並留意是否有餘震發生。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

南澳 地震 宜蘭縣

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