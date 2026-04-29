鋒面前緣雲雨帶逼近 全台都受影響 粉專：愈晚下雨機率愈高

今天鋒面接近及影響，天氣逐漸轉不穩定，中央氣象署表示，沒下雨時白天各地感受仍偏熱，高溫普遍來到29至31度，且西南風沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，不過中午之後各地降雨機率增加，開始有短暫陣雨甚

2026-04-29 10:23