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鋒面前緣雲雨帶逼近 全台都受影響 粉專：愈晚下雨機率愈高
鋒面前緣雲雨帶逐漸靠近中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計在今天下午至明天凌晨間通過，各地天氣漸漸不穩定，愈晚下雨機率愈高，外出時記得攜帶雨具。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波春雨將集中在今天至明天，威力應該不如前幾波，主要的影響範圍也稍微小一點，預期是中部以北感受比較明顯，其他地方相對有限。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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