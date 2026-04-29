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立委提案修空汙法業界反彈 彭啓明：建議先開公聽會

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立院社福及衛環委員會今排審「空氣汙染防制法」部分條文修正草案。環境部長彭啓明會前受訪建議應拉長修法時程，先召開公聽會，蒐集各界意見。記者葉冠妤/攝影
立院社福及衛環委員會今排審「空氣汙染防制法」部分條文修正草案。環境部長彭啓明會前受訪建議應拉長修法時程，先召開公聽會，蒐集各界意見。記者葉冠妤/攝影

立法院社福及衛環委員會今審查「空氣汙染防制法」部分條文修正草案，因修改條文涉及所有能源及產業排放規定、許可證展延效期、空白授權等，引發產業界反彈。環境部長彭啓明今受訪時表態，修法將造成地方政府行政難處、也會讓產業無所適從，建議先召開公聽會，蒐集各界意見。

彭啓明表示，近年空汙排量量顯著減少，就環境部立場，當然是希望空汙管制逐步加嚴。約8000家的醫院、旅館、餐廳、電力業、產業等都有操作許可證，約1萬3千張操作許可證，其中6成都是日常生活場所、醫院鍋爐等，這次修法有一個很大問題在於許可證有效期間從3至5年縮短為2到5年，將造成地方政府運作難處，恐怕每天都要忙著審核。

他進一步說，案件審查必須經環境部、地方環保局現地勘查，過去有些案件確實審得慢，但在加速審查之餘業者仍繼續維持操作，若修法後變成審查超過2個月就斷掉，很難分清楚是政府還是民間責任。

彭啓明指出，另一個很大的麻煩是空白授權，「有危害民眾健康之虞」定義爲何？地方縣市政府可自行加項目，將造成地方產業無所適從。

彭啓明強調，環境部期待改善空氣品質，但建議拉長修法時間，多召開公聽會蒐集產業界、地方環保局等各界意見，找到大家可接受的方式。他坦言空汙減量雖有成果，但已經遇到瓶頸，希望能再往下走，但空汙來源成因多，也不僅限鍋爐，生活交通汙染源也很多，都需要大家共同面對。

環境部書面報告指出，第27條是提供公私場所汙染改善的彈性機制，有維持必要；第28條燃料成分標準及混燒比例，是針對燃料使用所排放空氣汙染物管制手段之一；第30條許可展延期限與公私場所依規定申請許可展延，審查機關審查期間得繼續操作等規定與國際做法一致，且具行政可行與公平合理。

環境部認為，地方政府在既有空汙法授權下，透過執行權與中央合作推動相關管制工作，歷年來空氣品質已大幅改善，建議維持現行法規，無須修正。

立法院 環境部 修法

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