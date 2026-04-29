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鋒面通過+東北季風南下今明轉雨 勞動節可望放晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地陸續轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣，中部以北地區及南部山區有局部短延時大雨發生機率。本報資料照片
今天各地陸續轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣，中部以北地區及南部山區有局部短延時大雨發生機率。本報資料照片

鋒面通過及東北季風南下影響，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天至周五清晨各地天氣不穩定，今天各地陸續轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣，中部以北地區及南部山區有局部短延時大雨發生機率。明天各地為陰局部短暫陣雨天氣，北部及西部地區易有雷雨發生，中部以北地區有局部大雨發生機會。今明兩天，中部以北地區雨勢相對較大。

氣溫方面，黃國致說，降雨及東北季風影響，北部及東北部地區高溫21至22度左右，中部地區高溫25至28度左右，南部地區受影響較小、高溫仍可達30度，東南部地區高溫約24至27度左右，中部以北及東北部地區降溫明顯。

至於勞動節連續假期天氣，他表示，周五、周六東北季風減弱，轉偏東到東南風環境，各地氣溫回升，日間溫暖偏熱，早晚仍較涼，早出晚歸可帶件薄外套出門。天氣也短暫回穩，各地大多為多雲到晴天氣，僅東部及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後各地山區局部有短暫雷陣雨機會。

不過，黃國致說，周日至下周二另一波鋒面接近並通過後東北季風再度南下影響，天氣再轉不穩定。周日西部地區雲多有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；周日夜晚至下周二中部以北地區多雲到陰有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部有短暫陣雨偶雷雨。

氣溫方面，他說，下周二中部以北及東北部地區稍轉涼，北部地區高溫降至約23至24度，中部地區高溫約25至26度，南部及東南部地區受影響較小。

黃國致表示，今天在馬祖地區，及周六、周日在金門及馬祖地區，易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返多留意航班資訊。今天及周日東南部地區有焚風發生機會。另明天北部海域、台灣海峽北部及東部海域風浪較強，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 東北季風 風險 天氣動態

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