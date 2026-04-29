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台東三仙台八拱橋要封了 40年東海岸地標大修至明年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東東海岸知名景點三仙台八拱橋，近期因受地震及環境鹽害侵蝕，東部海岸國家風景區管理處近日公告八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強作業，預計下個月施工至明年。圖／擷取自東管處官網
台東東海岸知名景點三仙台八拱橋，近期因受地震及環境鹽害侵蝕，東部海岸國家風景區管理處近日公告八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強作業，預計下個月施工至明年。圖／擷取自東管處官網

台東東海岸知名景點三仙台八拱橋，近期因受地震及環境鹽害侵蝕，東部海岸國家風景區管理處近日公告八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強作業，預計下個月施工至明年。施工期間，為確保遊客安全，八拱橋將全面封閉，暫時無法通行至對岸小島。

東管處表示，雖然橋梁整體結構目前仍屬安全，但內部鋼箱梁已出現不同程度的鏽蝕。此次工程將進行防蝕塗裝、地磚更新、不鏽鋼護欄修復以及橋墩補強等多項作業，期望延長使用年限，同時提升整體遊憩品質，讓八拱橋再現昔日風華。

位於三仙台八拱橋的經典地標，自1987年完工啟用以來，已陪伴民眾走過近40個年頭。這座橫跨太平洋、連接本島與離島的地標性建築，不僅是東海岸最具代表性的景觀之一，更承載著無數旅人迎接日出的珍貴回憶。

為確保橋梁在長年海風與鹽分侵蝕環境下仍維持安全，東管處在完成生態檢核並廣泛蒐集在地部落意見後，正式啟動八拱橋整修計畫，朝向兼顧安全與環境友善的目標，為這座「高齡地標」進行全面性維護。工程預計今年5月4日動工，並規畫於明年底完工，民眾體諒與配合。

東管處也指出，盡管橋梁封閉，三仙台景區仍維持開放。遊憩區照常提供遊客漫步、休憩與購物服務，遊客亦可沿著礫石海岸近距離欣賞太平洋浪濤，或進行海濱生態觀察，感受東海岸獨特的自然魅力。

施工期間，為確保遊客安全，八拱橋將全面封閉，暫時無法通行至對岸小島。記者尤聰光／攝影
施工期間，為確保遊客安全，八拱橋將全面封閉，暫時無法通行至對岸小島。記者尤聰光／攝影

三仙台 台東

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