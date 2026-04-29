皮克敏大軍來襲！嘉市藝術節全城蒐花苗 還有限定款

嘉義市年度藝文盛事「2026嘉義藝術節」，5月1日勞動節至31日登場，今年以「綻放」為主題，串聯展覽、市集與大型演出，首度攜手手機遊戲Pikmin Bloom（皮克敏）推出「迷你散步」活動，讓玩家邊走邊玩，掀起城市探索熱潮。

此次合作導入AR互動機制，民眾只要透過APP走訪指定地點，即可參與任務，蒐集限定「金色花苗」，將虛擬角色帶入真實場域，強化藝文活動沉浸體驗。官方規畫8處特殊地點，玩家完成任務後，還能獲得專屬明信片與限定飾品，增加蒐集樂趣。實體活動方面，主題裝置藝術「綻放before bloom」將進駐嘉義火車站、市立美術館與文化公園，以視覺與互動設計呈現藝術累積到盛放的過程，為城市街景增添亮點。

活動期間，5月1、2、3日在嘉義公園KANO園區，5月30、31日在文化公園設攤位，提供地圖與限量遮陽帽發放，其餘時間雖無現場活動，民眾仍可持續透過APP參與散步任務。文化局表示，「嘉義藝術節」強調以城市為舞台、市民為主體，透過跨界合作打破藝術與生活界線。今年結合熱門遊戲，不僅吸引年輕族群，也帶動社群討論熱度，預期將為嘉義市注入新一波觀光與人流動能。

文化局說，「皮克敏」官網公告：我們將與min Bloom迷你散步」活動！5月1日至5月31日，邀請您漫步在充滿音樂、藝術與表演的城市之中，探索每個角落的驚喜。在散步路途中，您可與活動設置的特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，讓皮克敏隊伍在這座融合創意與日常的城市中持續壯大。「Pikmin Bloom迷你散步」是Pikmin Bloom與各地舉辦的節慶及活動合作，共同舉行的免費、公開小型活動。遊客可與活動場地設置的特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。