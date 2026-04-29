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水庫最快什麼時候解渴？ 賈新興估有利梅雨環境這天建立

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書
未來10天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天及下周一分別受鋒面及東北風影響，五一假期大致午後短暫雨。今天及周日，台東留意有局部焚風發生的機率。

天氣趨勢，他表示，明天受鋒面及東北風影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後台南以南有局部短暫雨。周五，午後竹苗以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。周六，白天桃園至苗栗及台中山區有零星短暫雨，午後桃園以南山區有零星短暫雨。周日，午後大台北西北側、桃園以南山區及中彰投有局部短暫雨。

賈新興說，下周一受鋒面及東北風影響，嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雨。下周二受殘留水氣影響，西半部仍有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及嘉南亦有局部短暫雨。下周三，午後桃園以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周四至下周五，午後各地山區有零星短暫雨。

目前水庫水情仍吃緊，民眾期待梅雨紓解旱象，賈新興表示，有利梅雨環境預估於6月1日前後左右建立，並持續至6月中旬。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

桃園 台東 YouTube 天氣動態

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