鋒面將抵達！中北部、東北部慎防短時間較大雨勢 正式梅雨還要再等等

鋒面就在台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到福建武夷山地形的影響，有分成兩部分的情況，但是合併起來算是同一個系統，共同都在往東移動。鋒面今天白天就會逐漸來到台灣上空，並且繼續向東通過，各地天氣會陸續轉變。

他說，鋒面附近的強迫機制、配合島上熱力對流作用，中北部、東北部要留意局部對流系統發展，可能帶來短時間較大雨勢出現的機會。南部、花東受到的影響較小，但是下午到晚間也會有機會下雨。

近期天氣趨勢，吳聖宇表示，中北部、東北部地區從上午起就會逐漸轉趨不穩定，雲量增多，逐漸有局部短暫陣雨出現。下午到晚間鋒面逐漸通過台灣上空，配合局部熱對流發展，中北部、東北部持續會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會。南部、花東地區亦將開始有短暫陣雨，不過降雨量相對較少。

溫度方面，他說，鋒面帶來降雨，以及鋒後東北季風增強，北部、東北部、花蓮地區白天高溫27至30度，中南部、台東地區白天高溫仍有31至33度或以上。

吳聖宇表示，明天鋒面通過台灣後，在東部海面逐漸向東離開，華南雲雨帶陸續經過台灣，水氣仍然較多，中北部、東北部持續為陰天有短暫陣雨或雷雨天氣，仍有局部較大雨勢發生機會。山區的雨量可能會比平地要來得多，南部、花東地區則是陰天有短暫陣雨天氣，雨勢相對較小一些。

明天晚間之後水氣將減少，吳聖宇表示，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部為短暫陣雨後轉多雲到陰天氣。明天受到東北季風以及降雨影響，溫度較為偏涼，尤其北部、東北部、花蓮一帶白天高溫僅22至24度，中部及台東地區高溫25至27度，南部高溫仍有28至30度左右，南北之間溫度差異較大。

周五開始勞動節連續假期，吳聖宇說，東北季風減弱，風向逐漸轉偏東風，水氣減少，大氣也相對較穩定。北部、東半部雲量仍然較多，偶有局部短暫陣雨，西半部山區到了午後因熱力作用，雲量增多，亦有局部局部短暫陣雨機會。由於東北季風強度減弱，天氣好轉，整體溫度將回升，北部、東半部高溫24至27度，中南部高溫可達28至31度或以上。

吳聖宇表示，周六各地山區午後有局部熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨機會，溫度方面則是持續回升，北部、東半部高溫來到27至30度，中南部高溫可達30至32度或以上。

周日下午新一波鋒面接近北台灣，晚間到深夜之間可能就會來到北台灣上空。吳聖宇表示，受到鋒前偏南到西南風影響，環境水氣更為增多，大氣不穩定度提高，上午各地為多雲天氣，偶有零星局部短暫陣雨。午後配合熱力作用，各地山區有熱對流發展機會，各地山區以及中北部、東半部局部平地有短暫陣雨或雷雨機會。

吳聖宇表示，周日晚間鋒面抵達，中北部、東北部持續有短暫陣雨或雷雨，留意台灣海峽上空或是沿岸地區是否有對流系統發展帶來局部較大雨勢機會，南部及花東地區則是有局部短暫陣雨。白天各地溫度偏高，高溫普遍可達30至33度或以上，台東地區留意局部焚風發生機會。

他說，下周一鋒面由北往南緩慢經過台灣上空，鋒後東北季風增強南下，下周二鋒面南壓至巴士海峽，台灣附近仍持續受東北季風影響。下周一、下周二天氣不穩定，中北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨等級降雨機會，南部及花東地區亦將有短暫陣雨。由於鋒面過後有東北季風南下，配合降雨增多，預期各地又將有較涼溫度出現的機會，尤其是北台灣地區感受將較為明顯。

5、6月時序進入梅雨季，吳聖宇表示，一直到5月上旬的鋒面都還是維持春雨型，西南季風尚未出現，鋒面移動較為明顯，正式梅雨的情況暫時還不會出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。