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春雨鋒面今報到 全台轉雨 粉專估雨勢持續到明天一整天
今天新一波春雨鋒面接近及影響，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，各地將轉為有雨天氣，其中，中部以北及南部山區有短延時大雨發生機率，預估雨勢會持續到明天一整天。
隨鋒面逐漸通過後，東北季風也會增強，「觀氣象看天氣」表示，明天、周五的天氣會稍微轉涼，嘉義以北及宜花地區低溫介於18至21度之間、南部、台東及澎湖地區低溫則在22至23度附近。北海岸及中北部近山區一帶，低溫可能再低個1至2度左右。
「觀氣象看天氣」表示，而明天由於降雨狀況仍明顯，白天感受上也偏涼，周五白天則會回溫。未來幾天除了攜帶雨具之外，也要適時增減衣物。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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