好天氣掰了 新一波春雨鋒面白天抵達 中部以北感受明顯

今天的天氣受春雨鋒面接近及影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，清晨至上午，離、外島的澎湖、金門及馬祖地區，開始陸續都有局部短暫陣雨或雷雨發生，並有局部較大雨勢的機會。

2026-04-29 06:13