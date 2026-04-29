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好天氣掰了 新一波春雨鋒面白天抵達 中部以北感受明顯
好天氣又要暫告段落，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一波春雨鋒面，將在今天白天起再度光臨。這波春雨將集中在今天至明天，初步判斷，這波春雨威力應該不如前幾波，主要的影響範圍，也稍微小一點，預期是中部以北感受比較明顯，其他地方相對有限。
另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面通過伴隨東北風增強，中部以北、宜蘭會顯著轉涼，最低溫會再次貼近20度關卡，其他地方持續悶熱天氣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計這波春雨，周五就會緩和，勞動節連假高機率會是穩定好天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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