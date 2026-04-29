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今年最後一波春雨鋒面 雷雨白天起炸全台 午後降雨最顯著
今天的天氣受春雨鋒面接近及影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，清晨至上午，離、外島的澎湖、金門及馬祖地區，開始陸續都有局部短暫陣雨或雷雨發生，並有局部較大雨勢的機會。
他說，白天起，各地也將逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區及南部山區有局部短延時大雨發生的機率；其中，午後的中北部山區降雨將會是最為集中且顯著。今晚起，由於東北季風增強緣故，中部以北及東北部地區天氣開始轉涼，夜晚低溫稍下降到18至21度之間，而南部及東南部地區低溫也只剩下到21至24度。
明天至周五清晨，受春雨鋒面快速通過及東北季風影響，林得恩表示，環境動力條件減少，但仍有暖舌指向中南部山區，加上中層大氣偏濕，預估各地仍有零星短暫陣雨，而發生豪雨機率評估偏低。
至於氣溫變化方面，他說，中部以北及宜花地區體感稍涼，留意天氣變化，適時添加衣物。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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