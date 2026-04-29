【專家之眼】極端氣候到來 台灣農業準備好了嗎？

極端氣候帶來的異常天氣，冷熱溫差過大，寒流、乾旱、豪大雨、颱風及病蟲害，給國內諸多農漁產品，包括稻作、芒果、大蒜、蜜棗、芭樂、荔枝、龍眼、鳳梨釋迦、紅龍果、青梅、葉菜類、文蛤、牡蠣、午仔魚等生產帶來重大損失，農漁民的生計受到嚴重衝擊，讓人驚覺極端氣候已成常態，傳統農業正經歷嚴峻考驗。

儘管台灣政府強調積極推動韌性農漁業，但農損仍然嚴重，政府習慣以補貼救濟應對，每年支出的天然災害救助金額有增無減，2024年農業天災救助基金預算編列27億元，最後花了75億元，2025年該預算編列近39億元，氣候變遷不僅擾亂糧食供應，降低農業生產力，減少糧食獲取途徑，也會影響食物品質，政府若不能有效輔導傳統靠天吃飯的農漁民調適或轉型，將嚴重衝擊到國內糧食安全、民生經濟、生態保護與社會穩定。

農業因其對自然資源和天氣狀況的高度依賴，是氣候變遷影響下最為脆弱的部門之一，如今氣候變遷的速度相當快速，使適應工作變得愈加艱難：各國對氣候變遷的關注日益提高，調適規畫也日益積極，世界糧農組織（FAO）也於2021年提倡氣候智慧型農業（CSA），希望能提高農業生產可持續性、增強對氣候變化適應性暨抵禦能力以及減少溫室氣體排放等。

但許多國家（包括台灣）在實施調適和抵禦措施上仍然滯後，尤其在政策、財政、實際監測和評估等方面仍存在短板，許多地區的農民不熟悉此一新型態的農作方法，也無足夠資金投入，造成氣候智慧型農業法仍未廣為農民採納，多數小規模農戶在提升氣候韌性方面仍顯著不足。

氣候變遷對不同地區的影響程度，很大程度取決於其天然生態系統和基礎設施，對氣候變遷和極端天氣事件的脆弱性，以及它們應對和適應新環境條件的能力；想有效應對極端氣候需要投入龐大經費來進行基礎設施整建，以抵禦氣候風險，目前開發中國家用於氣候適應的資金，僅為實際需求量的十分之一，仍存在巨大的資金缺口。

氣候變遷是一個複雜且持久的威脅，從氣候災害的年度激增表明，如果現狀持續下去，我們將面臨嚴重的氣候危機和全球性災難；各國必須因地制宜的提出應對政策和措施，才能有助於推動更具抵禦能力、更有利於農業的永續發展。

台灣想要有效應對極端氣候帶來的災難，建議應制定差異化政策架構，實施農業氣候區劃，調整種植佈局，使農業生產與氣候變動相適應；導入創新的生產方法和技術，增強對極端氣候的長期韌性；建構人與自然和諧相處的農林牧復合系統；透過現代生物技術加強育種，培育種植耐旱耐熱作物品種；擴大並強化數位氣候諮詢服務，幫助農民識別及應對氣候相關威脅。

其次運用AI賦能農業預警系統，提供早期預警，讓農民和決策者更完善地做好準備；推廣生態種養模式，實施農地生態系的保護與修復；研發與需求密合讓農戶不僅是技術接受者，更是研發參與者；透過資金支援農民朝永續、公平轉型，來增強氣候適應能力；為小農提供相關設備和基建補貼和融資，加強對小農戶氣候適應賦能；政府不只要幫助小規模農戶進行氣候適應，更要讓整個農業系統做好氣候適應。

極端氣候已列未來10年全球風險首位，如何有效應對氣候變遷不是選擇題，而是必答題。面對極端氣候威脅，台灣農業還沒準備好，應主動去面對，拿出具體行動才能將危機化為轉機！