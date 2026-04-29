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午後轉雨降溫 吳德榮：勞動節連假好天氣 下周一梅雨季首波鋒面報到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天下午起至明天受鋒面影響，中部以北及南部山區轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。本報資料照片
今天下午起至明天受鋒面影響，中部以北及南部山區轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。本報資料照片

馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天仍偏暖熱，台東有過山沉降、帶來高溫，北部19至30度、中部19至32度、南部18至35度、東部19至35度。

今天下午起至明天受鋒面影響，吳德榮說，中部以北及南部山區轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，由北而南氣溫下降，明天北台明顯轉涼。

周五開始勞動節連續假期，他說，周五、周六鋒面遠離，天氣轉晴時多雲、氣溫逐日升，山區午後偶有局部降雨的機率。周日南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

而5、6月就是梅雨季，吳德榮表示，下周一、下周二梅雨季首波鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬下周三至下周五鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉；但美國（GFS）模式模擬，下周三、下周四鋒面仍在台灣附近徘徊，天氣未好轉，顯示模擬的不確定很大。由於各國模式仍將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 台東 吳德榮

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