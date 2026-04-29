黃韻玲接任綠光創藝董事總經理 驚喜宣布「人間條件1」明年轉骨音樂劇

因緣際會演了四部國民戲劇「人間條件」的音樂人黃韻玲，在卸任北流董事長之後，昨宣布接任綠光創藝董事總經理。上任第一件重任，便是將她當年演出女主角的「人間條件一」，重新轉骨為音樂劇。「經典當然要延續，但我們更期待經典能長出不同的樣子。」黃韻玲表示，期待吳念真繼續寫「人間條件」系列，也希望讓「台灣最會說故事的人」作品有不一樣的呈現方式。

綠光創藝昨日宣布，黃韻玲正式接任董事總經理一職。黃韻玲與綠光結緣多年，從音樂創作、舞台劇演出到擔任董事職務，如今更重返綠光肩負起行政領導重任。

「吳念真導演不只像我的父親，也像是老師或是兄長。」黃韻玲回憶20多年前參與「人間條件」排練時，曾因沒有背熟台詞丟本排練時，在導演吳念真導演給筆記時遭到指正。當時吳念真對她說：「劇本中每個逗點、句點都是拍子，都有感情，演員不要亂加詞。」這讓她驚覺戲劇的嚴謹節奏與音樂如出一轍，進而啟發她在音樂製作上開發更多層次的共鳴。

記者會上，綠光創藝董事長吳念真、藝術總監柯一正歡迎黃韻玲加入外，曾演出過綠光創藝作品的演員群包括王琄、楊麗音、鄧安寧、陳希聖、林雨宣等人透過即席提問與黃韻玲對答，展現出未來綠光的計畫；綠光創藝總監吳定謙與C Musical製作藝術總監張芯慈也出席記者會，互動氣氛熱烈。

黃韻玲表示，綠光創藝不只是單一劇團，而是一個整合藝術與市場的「總體公司」。她提出「經典、當代、未來」三位一體的願景，未來將善用綠光「人間條件」系列、「再會吧北投」等經典，將這些優質內容轉化為具備長久生命力的IP，帶領綠光創藝從劇場出發，跨越影視與數位科技的邊界。

此外，黃韻玲表示，綠光將成為產業推手，投資優質內容與扶植年輕劇團與跨域人才，建立起永續表演藝術產業生態鏈。綠光也將結合AI新科技、VR虛擬實境以及系統化培訓模組來挖掘新秀，探索數位媒體與創新藝術形式，積極打造多元的文化品牌。

「如何將台灣最會說故事的人，用不一樣的方式呈現？」黃韻玲表示，最新的計劃就是把吳念真的「人間條件一」化為音樂劇版本。她將擔任音樂總監，預計2027年呈現全新風貌。

「年輕創作者提出這樣的創意，我充滿好奇，也想看看劇本可以用音樂展現出什麼不一樣的新風貌。」吳念真表示，他會協助新的團隊看看創作架構是否需要調整。被問到是否有可能在音樂劇版演出？他搞笑表示「不好吧，有礙觀瞻」。卻透露正與柯一正一起學唱歌，為音樂劇版的國民劇埋下伏筆。