美啟動301調查 台美關稅可能7月確定

美國總統川普推動對等關稅遭判違憲，影響台美對等貿易協定（ＡＲＴ）效力。民進黨立委吳秉叡昨質詢，美國啟動三○一條款調查，何時可以確定雙方關稅？行政院長卓榮泰答詢，預判應到七月左右，我方現在最大目標是時間能早些確定。

藍委提議，美國最高法院判決「對等關稅」違憲，但我政府未能精準掌握國際政局變數，導致談判進退失據，呼籲政府應「謀定而後動」，重啟對台有利的談判。

國民黨立委邱鎮軍則質疑，ＡＲＴ規定我方與中國簽署新經貿協定，美方可中止協議，是否導致陸方釋出利多，我方連談都不敢談？農業部長陳駿季答詢時說「是兩碼子事」。

吳秉叡昨質詢，美國啟動三○一條款調查，何時可以確定雙方關稅？卓榮泰說，美方在四月廿八日左右跟五月五日展開兩場公聽會，分別針對產能過剩及強迫勞動，完成後應該一周內，如果對我方有提出意見，我方會去適時說明；此外，美方對很多國家進行三○一調查，預判應是到七月左右，看能否達到最終結果。

卓榮泰說，我方現在最大目標是時間能早些確定，讓業者安心，包括當初爭取到百分之十五且不疊加、對我國單獨豁免的項目，對我方競爭力來說是相當好的支撐；川普關稅引用國際緊急經濟權力法被判違法後，啟動貿易法一二二條款，很多品項是對全球都豁免，但相反的，單獨對我方豁免的品項，目前沒有得到豁免，就回到台美ＡＲＴ，對我國競爭力及產業的保護應是最完整而周到的，所以朝這方向努力。

邱鎮軍質詢時則質疑，據ＡＲＴ規定，如果中華民國跟中國簽署新經貿協定，美國是否就可以中止這份協議？所以導致大陸釋出很多利多，我方連談都不敢談？並指ＡＲＴ協定台灣承擔超過一二○項強制義務，美國卻只有不到十五項，還把兩岸正常交流鎖死，批評政府不應把台灣走極端化。

陳駿季答詢表示，「我想這是兩碼子的事情」，我方重視多元市場開發，簽任何跟美國相關的農業部分，絕對不會考慮第三個國家。