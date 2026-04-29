美牛豬查驗放寬 下個破口？

美國加工馬鈴薯檢疫條件新制上路，引發食安疑慮。國民黨立委牛煦庭昨天質詢，台美對等貿易協定除馬鈴薯，還要放寬美牛「逐箱查驗」、美豬的冷凍查驗，恐成食安下一道破口。行政院長卓榮泰強調馬鈴薯沒破口，牛豬是跟國際採一樣的作業標準。

立法院昨繼續施政總質詢，牛煦庭質詢表示，政府在協議簽署前先行放寬美國馬鈴薯、豬肉及牛肉的檢疫標準，是否為換取談判的門票？卓榮泰及陳駿季均強調，馬鈴薯議題已討論多年，調整是為「對齊國際標準」，並強調邊境檢驗流程的改變，並未放鬆國內安全標準。

牛煦庭追問，台美對等貿易協定裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛、美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗，是否有此事？陳駿季解釋，在非常特殊情況、有違禁才會逐箱查驗，過去對於所有國家都是抽批的方式，風險太高才會達到百分之百的逐箱查驗。

卓榮泰表示，對於非疫區的肉品進口，要採取跟國際作法一樣，我國必須改變方式，美牛的部分也要符合國際規範。

對於牛煦庭質疑政府就要開放，陳駿季說「不能這樣講」，美牛過去在相關規訂有規範，但現在美國已是狂牛症（ＢＳＥ）可忽略國家，不用向世界衛生組織通報，所有檢疫條文、規範，就必須符合國際規範的更改。