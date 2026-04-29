聽新聞
0:00 / 0:00

美牛豬查驗放寬 下個破口？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

美國加工馬鈴薯檢疫條件新制上路，引發食安疑慮。國民黨立委牛煦庭昨天質詢，台美對等貿易協定除馬鈴薯，還要放寬美牛「逐箱查驗」、美豬的冷凍查驗，恐成食安下一道破口。行政院長卓榮泰強調馬鈴薯沒破口，牛豬是跟國際採一樣的作業標準。

立法院昨繼續施政總質詢，牛煦庭質詢表示，政府在協議簽署前先行放寬美國馬鈴薯、豬肉及牛肉的檢疫標準，是否為換取談判的門票？卓榮泰及陳駿季均強調，馬鈴薯議題已討論多年，調整是為「對齊國際標準」，並強調邊境檢驗流程的改變，並未放鬆國內安全標準。

牛煦庭追問，台美對等貿易協定裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛、美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗，是否有此事？陳駿季解釋，在非常特殊情況、有違禁才會逐箱查驗，過去對於所有國家都是抽批的方式，風險太高才會達到百分之百的逐箱查驗。

卓榮泰表示，對於非疫區的肉品進口，要採取跟國際作法一樣，我國必須改變方式，美牛的部分也要符合國際規範。

對於牛煦庭質疑政府就要開放，陳駿季說「不能這樣講」，美牛過去在相關規訂有規範，但現在美國已是狂牛症（ＢＳＥ）可忽略國家，不用向世界衛生組織通報，所有檢疫條文、規範，就必須符合國際規範的更改。

美國 立法院 花生 馬鈴薯

延伸閱讀

【重磅快評】馬鈴薯和花生斷了鄭麗君台北市長參選路？

馬鈴薯只是前菜？ 卓榮泰揭談判後美國下一個政局變數

馬鈴薯檢驗標準不變 兒托影片限制調閱

台美談判如何保護我產業？ 卓榮泰：按照已有限制依法進行

相關新聞

WAN-IFRA 2026年亞洲數位媒體大賽 聯合報系奪一金一銀

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦2026年亞洲數位媒體大賽，28日揭曉，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌、「最佳AI驅動新聞產品與策略」獲得銀牌，不僅成為台灣唯一獲獎媒體，「年度最

健康主題館／「無聲殺手」高血鉀 傷腎又傷心

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度竟高達7.4mmol/L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。經治療

健康你我他／閱讀更像讀自己 人老但心不會老

無意中，書架上掉落一本綠色精裝本的書，散開的書頁，一半幾乎脫線。但是一個又一個的字，幾乎像跳舞般在空中舞動 —— 那是小六畢業的暑假，為自己買的第一本書，綠色燙金封面的「泰戈爾詩集」。蹲下身子撿起它。

減重，不只是為了好看 注意隱性肥胖

天氣逐漸變熱了，很多人往往只是因為衣服變緊了，或是穿不下那條喜歡的牛仔褲而開始減肥。然而，減重真正的意義，其實遠不只是外表的改變，而是關乎健康的重要課題。

5月徵文主題 我的抗敏之路

五月天春雨、梅雨接踵而至，天氣乍暖還寒，也是鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、蕁麻疹等過敏疾病好發之際，一不小心，也可能引發呼吸道感染。過敏體質的你，曾試過哪些預防及減敏方法？真能順利擺脫過敏體質？歡迎分享與

醫療奇蹟！洗腎停經3年 自然受孕產女

沒有月經，卅多歲的畢小姐竟意外懷孕，基隆長庚醫院「跨科護胎」，讓她挺過重度子癲前症與心肺衰竭等風險，懷孕卅一周接受剖腹生產，順利於二○二五年十二月產下一名女嬰，母女均安，創下難得一見的醫學紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。