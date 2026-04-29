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逾8成罹癌者 邊上班邊抗癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

卅多歲新手媽媽於去年四月確診乳癌三期，因擔心被貼上「工作能力不如人」的標籤，不敢告知公司主管自身病情，僅請「育嬰假」。最近請假天數即將屆滿，即將重返職場，她無奈說，「只要能留下來，願意接受調職，甚至降薪。」凸顯癌友「保命」或「保飯碗」的現實無奈。

中華民國乳癌病友協會昨發布「癌症病友工作需求調查」，蒐集分析一○六八筆網路問卷資料，受訪者為確診時仍在職的癌症病友，結果顯示，百分之八十四點五的癌友在確診後仍需持續工作，主因為「個人與家庭經濟需求」。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，對大多數癌友來說，抗癌不只是醫療問題，更是生計壓力的延伸。因為癌症藥物昂貴，許多標靶藥物、免疫療法等藥物均屬自費項目，一年花費可從數十萬至上百萬元不等，經濟負擔沉重。

調查亦發現，高達百分之八十三點九的癌友於治療期間需請假就醫，但百分之四十六點一坦言「請假困難」，必須自行調班、補班，甚至改請無薪假，還有患者因為請假不易，而延後或減少看診，直接影響治療進程。

報告顯示，百分之九十二的病友認為，疾病或治療影響工作表現，但僅有百分之廿八點八癌友上班族，能獲得企業協助，調整工作內容或工時。黃淑芳說，癌症治療，常出現疲憊、嘔吐或體力下降等副作用，但大部分癌友只能「硬撐」，百分之卅七點七需自行想辦法補足工作，百分之廿九點五因此申請長期病假或留職停薪，百分之十二點五離開職場。

調查顯示，逾八成病友在治療期間仍不願放棄工作，但面臨請假困難、工作調整不足等現實壓力，為此，中華民國乳癌病友協會提出強化治療與就業銜接措施、建立友善請假機制、推動職務與工時彈性調整、增訂癌症治療假、打造癌友友善職場培訓與租稅誘因等五大倡議，讓癌友也能受到工作平權的保障，不因罹癌而被迫中斷人生。

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