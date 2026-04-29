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三班護病比入法 石崇良：今年宣布期程

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為讓三班護病比入法盡快上路，衛福部長石崇良昨天表示，近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，研議入法期程、配套措施，今年就可宣布三班護病比入法上路時間，該小組也將討論藥師、放射師、醫檢師、物理治療師等人力問題。

石崇良表示，他個人支持三班護病比入法，也積極推動中，但是否強制入法，則持續評估中；依澳洲等他國經驗，三班護病比入法確實可以改善醫療品質、護理人員工作條件，但也可能加重急診壅塞，增加急診病人待床時間，影響民眾就醫權益，兩者間必須權衡。

為了補足護理人力，衛福部籌畫多項計畫，石崇良表示，健保挹注四年一百億元，平均一年廿五億元，另去年推動十二項護理人力改革計畫，挹注四年二七五億元、一年六十八億元，加上健康台灣深耕計畫，鼓勵醫療機構透過智慧照顧減輕護理師工作負擔，並納入導師制度、標竿學習等。

不過，公職護理師受限於「公務人員服務法」等法規，無法領取獎勵金，公立醫院協會理事長陳威明日前表示，北榮公職護理師占比達七成，去年共七十六名資深護理師求去，期盼衛福部重視此問題，讓公職護理師也可獲得獎金。

石崇良表示，衛福部立醫院公職護理師占比持續提升，從百分之廿三提升至百分之廿五，未出現人力流失的現象。至於台大醫院、台北榮總，主管機關分別為教育部、退輔會，近日將開會討論人才留任、預算使用等事項，以期改善護理師工作環境。

至於英國爆發人體資料庫數據外洩至中國電商平台事件，石崇良表示，目前全台共有卅九個合法設立的人體生物資料庫，不論公私立，均接受「人體生物資料庫管理條例」嚴格管控，資料如欲出境，依法必須經主管機關審查同意。

石崇良強調，台灣人體生物資料庫採資料檢體與個人資料分開儲存，採取去識別化方式管理，資料受到嚴格管制，未來將修法，將基因、影像資料也納入管理，以強化管理。

人力 護理師 石崇良

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