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7年首例 台男遊日染麻疹

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

中部一名卅多歲男性於四月上旬至日本名古屋旅遊，返國後陸續發燒、咳嗽，病情持續惡化，第四次就醫時，臉部及身體長出大片紅疹，醫師通報、採檢，確診為麻疹疾管署表示，此為近七年來首例源自日本的境外移入麻疹個案，已將日本旅遊建議提升至第一級：注意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案身體健康，並無慢性病史，也沒有麻疹疫苗接種紀錄，自日本返國後，因四十度高燒、咳嗽等症狀，經急診就醫後，但症狀沒有改善，期間分別至診所及急診，第四次就醫時，醫師發現，他臉頰冒出紅疹，且擴散到軀幹跟四肢，詢問旅遊史後，緊急通報，最後確診感染麻疹。

疾管署長羅一鈞表示，這是一○八年至今，七年來首例日本境外移入麻疹個案，疫調後匡列二七四名接觸者，預計監測至五月十二日。因至日本旅遊的民眾人數眾多，已將日本旅遊建議提升至第一級：注意，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

日本麻疹疫情持續上升，今年至四月十五日累計報告二九九例，為一○八年至今最高，分布以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、埼玉縣為多，第十五周單周新增五十六例確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣。

疾管署針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等十一國發布旅遊疫情建議等級第二級「警示」（Alert），民眾如至當地，需加強防護；至於日本、馬來西亞、美國及英國等卅四國，列為第一級「注意」（Watch），民眾需要遵守當地的一般預防措施。

羅一鈞表示，民眾如至上述國家旅遊，返國三周內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

羅一鈞說，國人如果計畫前往上述國家，可以在出國前二至四周，至旅遊醫學門診諮詢醫師，自費接種ＭＭＲ疫苗，目前國內約有十五萬劑疫苗可供接種。

羅一鈞指出，民國五十五年後出生者為麻疹高風險族群，因為之前疫苗接種所生成的抗體可能下降，建議至麻疹疫區時，應補打一劑疫苗。

疾管署發言人曾淑慧說，我國今年迄今累計九例麻疹病例，年齡介於未滿一歲至五十多歲，其中兩例為國內感染病例，另七例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各一例。

日本 名古屋 麻疹 疾管署

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