她四度試管都流產 慢性子宮內膜炎惹禍

歷經四次試管嬰兒療程失敗，卅八歲香港女性來台尋求協助，經醫師細心診斷，找出病因，因罹患「慢性子宮內膜炎」，提高著床失敗或流產等風險。經過治療，配合「胚胎著床前染色體篩檢」、「子宮內膜容受性檢測」，挑選染色體正常的胚胎，及最佳「著床期」，終於成功做人。

資深婦科台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄指出，這位跨海來台的香港女性於初診時情緒低落，神情哀淒，直說，已經失敗好多次。子宮鏡檢查發現，她內膜長期處於慢性發炎狀態，導致子宮環境不利胚胎著床，在治療後，再進行生殖療程。

臨床觀察，約有三成在反覆著床失敗或流產的患者，與子宮內膜慢性發炎有關，但臨床上常被忽略，影響試管成功率。吳成玄表示，找出病因後，還需搭配「胚胎著床前染色體篩檢」（PGT—A），挑選染色體正常的胚胎，降低流產風險，以及「子宮內膜容受性檢測」（ERA），找出個人化「著床窗期」，避免在錯誤時間植入胚胎。

「如能篩選正常胚胎，精準掌握著床時機，就能大幅提高受孕機率。」吳成玄說，該個案卅五歲開始接受人工生殖，在香港失敗四次，卅八歲來台治療，植入一次，即成功受孕，二○二五年十一月廿九日自然生產一名女嬰。

吳成玄強調，試管療程並非單純「多做幾次就會成功」，關鍵在於找出真正失敗原因，並精準治療。以此個案為例，未能妥善治療慢性子宮內膜炎，即使反覆進行試管，也難以成功。