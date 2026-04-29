醫療奇蹟！洗腎停經3年 自然受孕產女

沒有月經，卅多歲的畢小姐竟意外懷孕，基隆長庚醫院「跨科護胎」，讓她挺過重度子癲前症與心肺衰竭等風險，懷孕卅一周接受剖腹生產，順利於二○二五年十二月產下一名女嬰，母女均安，創下難得一見的醫學紀錄。

基隆長庚醫院於母親節前分享這起特殊病例，該院婦產科主治醫師黃詩穎表示，該個案於二○二一年生下第一胎後腎臟衰竭，持續惡化至慢性腎臟病第五期，開始洗腎人生。期間三年多沒有月經，去年十月透析室護理團隊發現她體重異常增加，且腹部隆起，疑似腹水，後續檢查意外發現胎動，此時已懷孕五個月。

「沒有月經不代表完全不可能懷孕」黃詩穎說，若透析品質良好，身體狀況穩定，部分女性患者可能恢復排卵功能，進而受孕。畢小姐在記者會上表示，發現懷孕時，無法置信，後來決定順其自然，感謝醫療團隊的協助。

「洗腎患者自然懷孕、順產的機率不到千分之一」黃詩穎說，長期透析影響人體代謝與荷爾蒙系統，洗腎女性常見排卵異常、月經停止，經期紊亂，原因在於身體為求生存，優先維持生命所需器官運作，卵巢功能被「暫時關閉」，絕大多數洗腎女性「無月經」，自然受孕機率極低。

雖然胎兒已五個月大，畢小姐這才後知後覺地得知懷孕，錯失各項產檢，所幸寶寶發育正常。基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷表示，為了降低胎盤內的毒素，將血中尿素氮維持在極低的理想數值，就必須增加洗腎頻率，從原先一周三天透析頻率調整為一周六天，最後是每日透析。

在飲食上，基隆長庚醫療團隊打破傳統限制，讓畢小姐攝取更多的優質蛋白質，以便讓寶寶良好發育。另大幅增加補血針（ＥＰＯ）劑量與鐵劑，嚴格控制「乾體重」，計算每一次透析的脫水量，以期在羊水、寶寶與媽媽體液之間找出最佳平衡點。

懷孕後期，挑戰更為艱鉅，黃詩穎說，追蹤時發現畢小姐出現重度子癲前症徵兆，不僅血壓攀升，另併發肺炎、肺水腫及心瓣膜脫垂等急重症，情況危急。

為確保母嬰安全，團隊決定於個案懷孕卅一周時，進行緊急剖腹生產，早產女嬰出生時僅一三九○公克，由新生兒科醫師接手照護，經妥善照護，一個半月後體重已有二二○○公克，順利出院。

陳奕廷強調，畢小姐屬於極高風險妊娠，過去受限於技術，易自然流產，或因母體併發嚴重妊娠高血壓、毒血症、貧血或殘存腎功能急速惡化，而被迫提早終止妊娠（引產）。隨醫療技術進步與跨科合作成熟，成功生產的案例逐漸增加，近年來，台灣每年透析產婦約一、二十人，相當少見。