光影幻境 西澳10日遊

無意中，書架上掉落一本綠色精裝本的書，散開的書頁，一半幾乎脫線。但是一個又一個的字，幾乎像跳舞般在空中舞動 —— 那是小六畢業的暑假，為自己買的第一本書，綠色燙金封面的「泰戈爾詩集」。蹲下身子撿起它。

2026-04-29 00:29