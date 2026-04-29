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光影幻境 西澳10日遊
與台灣同時區的西澳，擁有地球級的獨特景觀，有行旅以陸海空私享安排串起質感，粉紅湖觀光小飛機空中巡禮、曼杜拉互動抓龍蝦與海鮮饗宴、羅特尼斯島私人包車深度環島。
餐桌精選伯斯名店：三帽肯定的Wildflower，Wills Domain酒莊美食體驗，具全球指標性美食餐廳Nobu。旅宿以指標級飯店與海岸度假型飯店收束。
有行旅「西澳光影幻境 陸海空私享十日」十天七夜旅程，十月廿日至廿九日。報名洽：02-86433543、86433517，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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