提升原民職安 民團籲政府補助

昨天是國際工殤日。據原民會調查，僅近五成有工作經驗的原住民族收過工作安全與職災預防宣導資料，不到六成上工前接受過職安教育訓練，因不少原民是臨時、日薪工，上一天課就少一天工資。工傷協會、基隆市原住民生活互助協會昨天到行政院前抗議，呼籲政府補助原住民勞工上職安訓練課程期間的工資損失、交通成本。

工傷協會指出，原住民集中在營建、製造、技藝、機械操作與基層勞力等高風險工作。據原民會「一一三年第一次原住民就業狀況調查」，原住民族從事營建工程業為百分之十七點八九，參加勞保或勞職災保險者雖有百分之八十三點四七，仍有部分勞工被排除在保障外。

工傷協會批評，政府嘴上說重視職災預防，卻連最基本的職安教育都未落實，僅百分之五十九點四二的原住民，上工前接受過職安相關課程。沒有上課的最大原因，百分之五十七點六未收到課程訊息，百分之廿點八一不知道有參加義務。

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐茹妮．老王說，在高風險的營建工程業、層層轉包制度下，很多最底層勞工都沒有加入職災保險，若發生職災，連最基本保障都沒有，政府應針對高風險產業、臨時工、派遣工、承攬工與無固定雇主者進行專案清查。

勞動部回應，未來將要求營造作業勞工應受過「台灣職安卡」訓練，才能進入工地作業。勞工經雇主指派到外部單位參與安全衛生教育訓練，訓練費用應由雇主支應，並宜給公假，若工資未全額給付，勞工可向勞工局申訴。