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聖嬰效應 估梅雨量正常偏少

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

今年春雨明顯不足，中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜說，今年春季累積雨量為氣候值的八成，降雨天數為自一九五一年以來第五少。展望五至七月梅雨季，預測逐步往聖嬰發展機率偏高，屆時氣溫正常偏高，雨量正常偏少。由於中南部水庫水情多仰賴梅雨季的水資源，雖預測雨量正常偏少，但後續還有颱風季。

氣象署副署長洪景山表示，四月有幾波春雨，北部水庫進帳不少，但無法解決南部水庫出水不足，通常南部都要靠梅雨季的明顯雨量，然而梅雨季雨勢變化大，每年情況不同。

黃椿喜表示，針對今年春季的回顧，今年春季氣溫明顯偏高，平均溫度氣候值的廿點八度高出一點一度，尤其二月溫度明顯偏高。雨量部分，今年春季累積雨量為二二七點五毫米，較氣候值少五十五點三毫米；降雨日數僅廿六點五天，小雨情況減少。

黃椿喜說，五、六月為梅雨季，模式預測夏季季風環流型態，有機會在五月下旬建立。顯著降雨期在氣候上約為五月後半月至六月前半月。

黃椿喜說，目前赤道太平洋海溫已回復正常，預測未來逐步朝聖嬰發展機率較高。依過去類似海氣環流配置的分析，西半部有氣溫偏高、降雨偏少特徵。預估今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大。

雨量 氣象署 梅雨 水庫

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