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討好美國 政府犧牲農民也棄守食安

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉
全國近九成花生來自雲林，面對美國花生將以零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）叩關，讓不少花生農憂心不已。記者黃仲裕／攝影
全國近九成花生來自雲林，面對美國花生將以零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）叩關，讓不少花生農憂心不已。記者黃仲裕／攝影

台美貿易協定（ＡＲＴ）今年二月簽署，如今糖衣被一層層剝開，農業衝擊的輪廓逐漸清晰，從發芽馬鈴薯竟可銷至台灣，如今美國花生獲得零關稅又豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）的通關大權，本土花生農首當其衝，幾無招架空間。

面對美國花生的衝擊，農業部卻以「業者可以轉型」一語帶過，農業部輕飄飄的一句話，對農民來說卻是沉重的負擔，民進黨政府為了討好美國，不顧食安與農民生計，顯然農民已成民進黨「最好軟土深掘」的苦主。

農業部長陳駿季昨稱我國花生進口多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生即使零關稅也是要和這些國家競爭，但這種說法完全是偷換概念，因為這些進口國的花生原本就有關稅配額限制，反觀美國花生，既不用課關稅，也豁免特別防衛措施，換算下來，美國花生的價格甚至不到本土花生的一半，如果未來進口量攀升，根本不可能對本土花生沒有衝擊。

再者，農業部稱會對造成衝擊的農民輔導轉型，轉作甘藷、毛豆等高經濟作物。然而，對農民而言，轉型從來不是一句口號，而是牽涉土地利用、資本投入、技術學習與市場重建的長期工程，尤其台灣農業長期以小農、老農為主，規模有限、資本薄弱，要求其在短時間內完成轉型，無疑是沉重負擔。

此外，台美貿易協定牽涉的問題，除了關稅、農民生存、還涉及食安，除了帶有神經毒素「龍葵鹼」的發芽馬鈴薯可輸台，協定內容還涉及放寬美牛「逐箱查驗」、以及美豬的冷凍查驗機制。

過去社會大眾對萊克多巴胺殘留標準已多有疑慮，一旦查驗強度下修，不僅增加不合格產品流入市場的風險，也將削弱長期建立的食安信任。

回顧過去這段時間，我政府為了討好美國，從開放美國萊豬到馬鈴薯檢疫放寬，再到花生零關稅，國人看到的不是台美的對等貿易，而是在農產品貿易上不斷被進攻，甚至直接棄守防線，官員把犧牲農業當成理所當然的籌碼，所謂守護台灣農業，到頭來都只是選舉口號而已。

雖然台美貿易協定已簽署，但至今還未生效，政府應立法規定，凡涉及零關稅或放寬檢疫的農產品，都必須在簽署前提出詳盡的產業衝擊評估報告，不是每次到最後才要農民轉型，食安與檢疫更應被視為底線。此外，政府應強制要求加工食品標示原料產地，強化與進口花生的差異化，否則不要說價格打不贏進口農產品，最後可能連價值都是一場打不贏的戰爭。

美國 民進黨 阿根廷

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